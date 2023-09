" Tradiciones olvidadas o cambiadas por otras "

En algunos poblados galos, pueblos que habitaron lo que hoy es Francia, acostumbraban a coser todos los orificios corporales de un finado, con el objetivo que su espíritu no se escapara. Quizá lo hacían para prevenir que, si el finado fue malo en vida, no siguiera dando mal... Hoy, en la Tanatopraxia, se le realiza para evitar la salida de fluidos taponándolos con algodón y así evitar los malos olores.



En la antigua Grecia, en concreto en Atenas, a los suicidas se les cortaban las manos y se las enterraban separadas del resto del cadáver, quizá para que no vuelva a hacerlo. Hoy "juntamos" nuestras manos orando para que ese ser encuentre por fin la Luz.



En la vieja Sicilia los verdugos se sacaban un sobresueldo vendiendo a la gente supersticiosa gotas de sangre de los recién ejecutados. Existía la creencia que las mismas tenían poderes y obraban milagros. Hoy seguimos observando con estupor e inquietud la sangre de San Genaro, cada 16 de diciembre, como vaticinador de posibles desastres si la sangre no se licúa.



Y volviendo a la antigua Grecia, otra tradición olvidada, era la de que las mujeres empezaban a contar su edad desde que se casaban. Una forma de sentirse más joven pero la pregunta sería ¿Y las solteras, vivían una eterna juventud?... Quizá de aquí provenga ese aforismo social de "Nunca se le pregunta la edad a una mujer"...



Los hábitos y las costumbres son como un cable, nos vamos enredando en él día a día, hasta que no nos podemos desatar...



Prof. Carlos Bogdanich. (Cuarta Dimensión)