¿Qué manzana te comerías?

Parece que esta fruta tiene algo de mágico, o al menos, nos simboliza momentos importantes en nuestra Historia.

Parece todo comenzar, erróneamente, con la "manzana" de Adán y Eva, donde en realidad no había una manzana real, producto de una errónea transcripción de la Biblia hebrea tradicional al latín en el siglo IV d.C. Pero para el vulgo, era más fácil transmitir el mensaje, que explicar y dar a entender la frase “Dios indica a Adán y Eva que no deberán comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal”...

Sin embargo, el símbolo de la manzana, queda muy grabado en nuestro inconsciente y lo asociamos a infinidad de hechos históricos. La encontramos en la mitología nórdica, en el Jardín de las Hespérides, en los Banquetes de Zeus, en los cuentos de Hadas y hasta en famosas óperas, sin olvidar, en la actualidad, en distintos videojuegos y series de televisión... Siempre marcando momentos sublimes y cambios importantes.



¿Qué vendrá luego de la "manzana de Steve Jobs?... ¿Quizá "la manzana de oro"?... Esta en realidad ya existe, denominamos así a lugares donde se concentra un gran poder económico... En italiano, la palabra para decir 'tomate' es pomodoro, de "pomo d'oro", literalmente 'manzana de oro'... Aprovecho para informaros, al igual que nos pasa con el error interpretativo de la "manzana de Adán y Eva", que el tomate no es una verdura, es una fruta por que tiene semillas, aunque nos las vendan en la verdulería...

Y la pregunta del millón... ¿Tu que manzana te comerías?... Recuerda que, su consumo, con buenas propiedades, combate la descomposición como el estreñimiento, incluso el mental...

​Prof. Carlos Bogdanich.