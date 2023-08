" Los Agujeros Negros no están tan lejos "

El Ser humano no ve la realidad con la vista, por que los ojos son "agujeros negros" que absorben la luz, y luego es nuestro cerebro el que procesa la información. A partir de ahí produce la imagen que consideramos el mundo real .



Nuestras civilizaciones ancestrales conocían y entendía esto; las imágenes que desarrolla nuestro cerebro dentro de nosotros, representan el mundo que cada uno creamos. Por ello es que todos conocemos aquel concepto y frase popular de "cada cabeza es un mundo", ya que el Universo es simplemente una proyección mental.



El Ser humano es un ser de luz y somos seres de luz manifestados en forma física. Una baja vibración de luz se convierte en materia y una vibración alta de materia se convierte en luz , por eso nuestras emociones son magnéticas y nuestros pensamientos son eléctricos. Nuestro cerebro y nuestra mente son dos cosas muy diferentes.



Y si de observar el Universo nos referimos literalmente, tampoco es real, no podemos ver la totalidad del Universo, sólo vemos una pequeña parte. Además, nunca podremos verlo por dos razones fundamentales, una es que las Galaxias se alejan de nosotros a velocidades descomunales (algunas más rápidas que la velocidad de la luz) y la otra, quizá más importante, es que no sabemos científicamente la dimensión del Universo.



De momento, nuestros ojos, son como "agujeros negros", todo lo atrapan, luego está el reciclaje mental de cada uno. El gran misterio de la Vida, parece estar delante de nosotros y sin embargo, huye misteriosamente a nuestra visión y comprensión.



Prof. Carlos Bogdanich. (Cuarta Dimensión)