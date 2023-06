" 12 Años - 12 Signos "

En este mes de Junio se cumplen 12 años de existencia de este blog ' CUARTA DIMENSIÓN' en el Heraldo de Aragón. A lo largo del tiempo, más de 7.350.000 visitas de personas de distintos puntos del planeta, han compartido lectura, información y ratos agradables.

Indudablemente vamos por el buen camino. En mi primer artículo "La dimensión de tu Ser", comentaba a modo de introducción lo siguiente: "La dimensión es cada una de las magnitudes que conforman la existencia... En ella ocurre todo, lo bueno y lo malo, lo divino y lo diabólico, lo tangible y lo abstracto, un tótum revolútum que en algunas mentes preclaras y trabajadas, da como resultado grandes creaciones científicas o artísticas que hacen evolucionar a la especie humana"... Por aquí pasarán desde los más creyentes a los más escépticos, pero todos con el afán y respeto al Conocimiento y la divulgación"...

Por ello, en este aniversario y en agradecimiento a vuestro seguimiento, crítica constructiva y agradecidos halagos, no expondré un documento de investigación sino varios pensamientos de conocidos personajes, incluyendo uno mío, sobre los temas que en esta "Cuarta Dimensión" expongo para gusto de todos. Son meditados pensamientos que a más de uno le hará pensar y reflexionar...

Kepler: " Todo lo que sucede en el Cielo se siente en la Naturaleza y en la Tierra".

Confucio: " El poder de la fuerza espiritual es el Universo y, como es evidente, es invisible a los ojos y silencioso a los oídos, inseparable de todo y nada lo puede evitar".

Einstein: " La Astrología es una ciencia en sí misma y contiene un luminoso cuerpo de sabiduría. Me enseñó muchas cosas y estoy en gran deuda con ella". "Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro".

Hipócrates: " Un médico sin conocimiento de astrología no tiene derecho de llamarse así ".

Pitágoras: " Las estrellas en el cielo tocan la música y nosotros tenemos oídos para oírla ".

Jules de Gaultier: " En el punto donde se detiene la ciencia, empieza la imaginación ".

Servet: ..."En esto los médicos son más de censurar, por ser tan ciegos en esta materia, pues nada en absoluto hay en la Astrología que no halle paralelo en la parte de la Medicina que ellos llaman semiótica"... (Discurso en Pro de la Astrología).

Borges: " Si viéramos realmente el Universo, tal vez lo entenderíamos".

Demócrito: "Toda la Tierra está al alcance del sabio, ya que la patria de un alma elevada es el Universo".

Newton: Practicaba la Astrología y ante la crítica de Halley, le dijo "No voy a discutir con usted sobre astrología por la simple razón de que yo entiendo del tema y usted no".

Jung: "Nacemos a cierta hora, en cierto lugar, y como el vino de un buen año, nosotros llevamos adentro la calidad de ese año y de la temporada. Eso es lo que aduce la Astrología, nada más, nada menos".

Anaxágoras: " El espíritu gobierna el universo".

Galileo: "Las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios ha escrito el Universo".

Hegel: " Los hombres no son sino los instrumentos del genio del Universo ".

Watterson: "A veces pienso que la prueba más fehaciente de que existe vida inteligente en el Universo es que nadie ha intentado contactar con nosotros".

Bohm: " La capacidad de percibir o pensar de manera diferente es más importante que el conocimiento adquirido ".

Bogdanich: " Quien no se deleite observando el Cielo, poco se maravillará de lo que encuentre en la Tierra ".

Y ahora, soplando una velita más, os sigo invitando a este "viaje" para que desde un ángulo de visión con capacidad crítica, sigamos descubriendo juntos, las maravillas que contiene la 'CUARTA DIMENSIÓN'.