" Somos iguales dentro de la desigualdad "

Bien sabemos que, en los infinitos copos de nieve que caen desde el cielo, no fue posible hasta hoy, encontrar uno igual a otro. Nuestro cuerpo es más de 70 % de agua, seguro que no escapamos a ello.

Incluso existen micro y macro representaciones, interesantes estudios científicos demuestran pequeñas, y muy importantes, diferencias en la comunicación entre hemisferios. Las mujeres muestran mayor conectividad entre los hemisferios del cerebro, mientras que los hombres tienen mayor conectividad dentro de cada hemisferio, nuestros cerebros son diferentes. La 'actividad neuronal' es decisiva.

Esto puede demostrar las diferencias de las respuestas en el comportamiento del hombre y la mujer. En mis investigaciones y experiencias en la hipnosis clínica, y sobre todo, al aplicar "frecuencias lumínicas" a ambos sexos, se da una clara muestra de estas diferencias. El enfoque y respuesta, ante similares sugestiones o en la búsqueda de solución a determinadas patologías y traumas, son distintas y ello no implica error final en el resultado buscado.

Quizá, tal como indicaba el famoso astrónomo Camillie Flammarion cuando defendía la idea de "La pluralidad de los mundos habitados", terminaremos descubriendo que, no sólo existen en la profundidad del Espacio, sino también en nuestro propio interior...

¡Saludos planetarios!

Prof. Carlos Bogdanich (Cuarta Dimensión)