" ¡ Póntelo, pónselo, antes que llueva ! "

Manida frase que, durante tiempo, llenó los escaparates mediáticos con el fin de concienciar a la población. Lo que para algunos era y es un adminiculo (según la talla) higiénico y previsor, para otros un simple juego infantil de "soplar" e inflar un globo...

Los han fabricado de todos lo colores, incluso fosforito, por aquello de hacerlo sin luz, pero marcando presencia como faro en acantilado. Pero lo más curioso es el origen de preservativo, de cómo el ser humano ideó en los principios el "cubrepene" para tranquilidad de muchos y otros de "pena"...

Existen datos del uso de preservativos como medio profilácticos entre los romanos y los egipcios, pero hasta el siglo XVI no se consideraron oficialmente inventados. El responsable de ello fue el anatomista y cirujano Gabriele Fallopio, famoso por haber descrito los canales que conducen del ovario al útero. Dicho científico diseñó una vaina hecha de tripa de animal y lino que se fijaba al pene con un lazo de color rosa, quizá para darle un toque "romántico", siempre y cuando no se excediese en el atado... El dispositivo, bastante grueso e incómodo, estaba destinado a prevenir las enfermedades de transmisión sexual, pero en un principio no tuvo mucho éxito ni difusión.

Ya en el siguiente siglo, el conde de Condom, médico personal del rey Carlos II de Inglaterra, lo perfeccionó utilizando como materia prima el intestino de cordero estirado y lubricado en aceite. Lo hizo por pedido del propio monarca, muy dado a la vida licenciosa y el grave problema que había con las enfermedades venéreas. Pronto, el "adminículo" empezó a llamarse 'condom', aún en contra de la voluntad de su inventor y alcanzando una gran popularidad entre los nobles de la corte.

El primer condom de goma vulcanizada se fabricó en 1870, se entregaba con unas instrucciones de uso de cómo lavarlo antes y después del coito y se utilizaban hasta que se rompían. Los condones desechables de usar y tirar aparecieron en los años 30 y con muchas mejoras en sus cualidades. Hasta la introducción de la penicilina los preservativos sólo servían como elemento profiláctico contra las enfermedades de transmisión sexual, fue a partir de entonces cuando se empezó a apreciar en su vertiente anticonceptiva.

Pues ya sabéis "lo que toca", para "cubrir el expediente"...

Felices pesadillas.