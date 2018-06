La Audiencia Provincial de Zaragoza abre la vía para la devolución de diversos gastos hipotecarios

El pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo dictaminó que debía ser el cliente y no la entidad financiera el que se hiciese cargo del pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y del de Actos Jurídicos Documentados que se derivan de la formalización de una hipoteca. La sentencia supuso un duro revés para los compradores, ya que este último tributo suponía el grueso de los costes de oficiar un préstamo hipotecario, pues representa alrededor del 75% de la cifra total.

No obstante, no todo está perdido para los usuarios en este ámbito. Una nueva vía judicial parece estar consolidándose tanto en España en general como en Aragón en particular, a través de la cual las entidades financieras están devolviendo a los usuarios otros gastos hipotecarios. Este es el mensaje que intentan difundir desde despachos de abogados como Independencia 24, donde cuentan con una amplia experiencia gestionando este tipo de reclamaciones.

"Tras la sentencia del Supremo, mucha gente se quedó con la idea de que ya no se iba a devolver ningún gasto hipotecario, pero no es así. Ya existen varias sentencias de la Audiencia Provincial de Zaragoza que han ratificado la línea marcada por los juzgados de primera instancia y que están determinando que las entidades financieras tienen que reembolsar a sus clientes el 100% de los costes de la notaría y del registro de la propiedad, así como la mitad del importe invertido en la tasación de la vivienda y en la gestoría", explica Rafael López, abogado de la firma.