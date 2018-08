¿Quieres resolver tus dudas sobre salud?

En los últimos años, Internet se ha convertido en una herramienta de consulta muy útil para resolver muchas cuestiones cotidianas. No obstante, no siempre tiene la respuesta adecuada para cada problema, especialmente en el área de la salud. Según la Asociación de Investigadores en eSalud, los bulos sobre sanidad que circulan por la red representan un tercio de todos los que se originan, provocando desinformación y aumentando, en algunos casos, la hipocondría, pues los pacientes no tienen los conocimientos suficientes ni el juicio clínico para interpretar lo que leen. Así, un ataque de tos puede convertirse en una enfermedad respiratoria incurable o una mancha en la piel puede significar el inicio de una epidemia mundial.