Vadorrey pide marquesinas de autobús en Marqués de la Cadena

Viento, lluvia, frío durante el invierno y “mucho calor” cuando pega el sol es lo que los usuarios de las líneas 41, 45 y Ci1, que residen en el entorno de Marqués de la Cadena, en Vadorrey, están habituados a soportar. Y es que, a pesar de estar considerada como una “petición histórica” para muchos, la solicitud de marquesinas de autobús en un tramo de la calle, “justo las que está al principio y al final del puente de La Unión”, apuntan desde la Asociación de Vecinos Ribera del Ebro, continúa estando en el aire.



“No es lógico que, a estas alturas y con el paso de varias líneas de bus ya consolidadas, quienes tengan que acercarse hasta la parada tengan que esperar a la intemperie, literalmente,, comenta Adrián Lafuente, presidente del colectivo vecinal.“Hemos pedido este tipo de mobiliario público por activa y por pasiva ante la junta de distrito en numerosas ocasiones, porque, a nuestro parecer,”, dice Lafuente. Una solicitud que,

Quejas de los vecinos

Respuesta que no convence, “en absoluto”, a los afectados. “Siempre pagamos justos por pecadores. El billete del bus lo abonamos igual que el resto, pero las condiciones en las que tenemos que esperar a que llegue el transporte no son las mismas. No es justo, y menos ahora, que seguro que marquesinas habrá de sobra con el recorte que han hecho en casi todas las líneas”, apunta Rebeca Gómez, que reside en el barrio.