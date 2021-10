¿Frío, cierzo, lluvia, calor? Este es el tiempo que va a hacer este puente del Pilar en Zaragoza, Huesca y Teruel

No hay fiestas oficiales, pero sí mucho movimiento callejero en Zaragoza durante los primeros días de la semana del Pilar. Este viernes 8 de octubre, y siempre según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los zaragozanos y todas aquellas personas que lleguen de visita en estos días se encontrarán con temperaturas de entre 10 grados centígrados a primera hora de la mañana, y alrededor de los 13 tras la caída del sol; sin embargo, en las horas centrales del día se alcanzarán los 24 grados. En cuanto a la nubosidad y la lluvia, no se esperan ni por asomo, con vientos casi inexistentes que solo se dejarán notar al final de la tarde, de componente oeste. El agua y el aire que sí inciden estos días en varios puntos de la costa mediterránea, de norte a sur por la influencia de una borrasca llegada de Italia, no tendrán impacto tierra adentro.

El tiempo del sábado 9 y domingo 10 de octubre en Zaragoza

El sábado 9, las cosas andarían muy parecidas según las previsiones de AEMET. Sol el día entero, temperatura entre 9 y 23 grados y ligera brisa de componente oeste. La ropa de entretiempo es lo más recomendable para quienes vayan a pasar buena parte del día al aire libre, aprovechando la gran variedad de actividades propuestas por el Ayuntamiento de Zaragoza y promotores privados. En cuanto al domingo 10, la previsión es casi idéntica, con la salvedad de alguna nube en las horas matinales, aunque no se espera que descargue agua sobre la ciudad; se trata más bien de una alternancia de nubes y claros, que dejará paso al ambiente soleado el resto del día.

En Teruel capital, AEMET considera la posibilidad (muy débil) de precipitaciones el sábado 9 por la noche y el domingo 10 por la mañana, con mínimas algo más frescas que en las otras dos ciudades: entre cinco y seis grados. Las máximas andarán por los 22 grados.

El tiempo del lunes 11 y del día del Pilar en Zaragoza, Huesca y Teruel

Los días 11 y 12, la previsión de las temperaturas en Zaragoza permanece invariable con respecto a las de fin de semana, al igual que la ausencia de lluvia. En cuanto al viento, se espera que impacte algo más el martes, con componente noroeste; el cierzo hará una aparición moderada. Huesca calca prácticamente al milímetro las previsiones de AEMET para Zaragoza, con la excepción de una mañana nubosa el domingo y la alternancia de nubes y claros los dos siguientes días. Las temperaturas, entre 9 y 23 grados. El tiempo del lunes 11 en Zaragoza tienen un significado especial para ambas ciudades, por cierto, ya que se enfrentan en derbi regional sus primeros equipos de fútbol en partido de la Liga Smartbank, previsto para las 21.00 en el estadio de La Romareda.

