Denuncian un "dragado" del cauce del Manubles a su paso por el casco urbano de Torrijo de la Cañada

La asociación Ríos con vida, formada por pescadores conservacionistas a nivel nacional, ha presentado una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) por lo que consideran es un "dragado" del río Manubles en un tramo de aproximadamente 500 metros a la altura del casco urbano de la localidad zaragozana de Torrijo de la Cañada. Según sostienen, se ha "alterado la morfología del cauce, se ha eliminado vegetación de ribera y se han eliminado las protecciones". Desde el Ayuntamiento argumentan que el estado de este afluente del Jalón era "un peligro" y que se ha hecho para "mantener la seguridad", con la autorización previa de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Desde la entidad denunciante, Javier Villanueva, uno de sus integrantes, apunta que "se ha pedido al Seprona que actúe de oficio, porque esto así no se puede hacer, o al menos se tiene que consultar". "Así no se dan las condiciones para que pueda haber vida en el río, además que influye negativamente si ocurre una avenida repentina, ya que afectará a las casas anexas al cauce", ahonda. En este sentido, valora que "no se puede meter una pala y actuar en el fondo del río".

Para la alcaldesa, Ana Aparicio, el Consistorio impulsó la actuación al considerarla "necesaria". "Han pasado años sin que se hiciera nada y estaba todo lleno con troncos cruzados, que si viene una riada son un peligro para la seguridad de los vecinos", reivindica. A su vez, recuerda que originalmente se pidió permiso para habilitar una escollera, pero que la CHE lo rechazó, por lo que se optó por la solución llevada finalmente a cabo el pasado septiembre. Fuentes del organismo regulador confirmar que se dio el visto bueno a la actuación.

Aparicio concreta que además del tramo realizado, aguas arriba del puente medieval, esta semana se han iniciado los trabajos para proseguir la intervención en el resto de la travesía por el casco urbano. Hasta el momento, indica la regidora, no hay constancia de la denuncia en la secretaría municipal.