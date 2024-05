Concentración en Zaragoza contra las agresiones homófobas: "Hay que cortar los discursos de odio"

Bajo el lema 'Ni un paso atrás', varias decenas de personas se han concentrado este viernes en la plaza de España de Zaragoza con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia. En la concentración, convocada por la asociación SOMOS LGTB+ Aragón, han exigido a las instituciones que emprendan una "lucha activa" para frenar las agresiones por motivo de orientación sexual o identidad de género y, sobre todo, que se intervengan para "cortar de raíz los discursos de odio".

"Estamos aquí para concentrarnos en contra de todas las agresiones y delitos que se efectúan por LGTBIfobia, desde las pequeñas muestras que hay en la sociedad, una simple palabra, un reproche, una mala mirada, hasta las agresiones físicas, que las hay, las agresiones sexuales, y hasta asesinatos", ha resumido antes de empezar la protesta Alberto Barquero, secretario de organización de la entidad.

Según indican, en su opinión, en la sociedad actual la población cada vez está más concienciada, pero por otro lado también están detectando un incremento de los casos de odio. "Es un poco las dos cosas. La gente que cree en la diversidad está concienciada, pero a la vez se está dando muchas alas a los discursos de odio por parte de la ultraderecha, y eso también está calando en otra parte de la sociedad", lamenta.

Por ello, reclama que se invierta y se trabaje en la educación para que estos casos no vayan a más. "En casas, en los institutos, concienciación, charlas de universidad... Darnos a conocer, que no somos gente extraña, que somos tu vecina, el que trabaja en la tienda de enfrente, y por parte de las instituciones que no den alas a los discursos de odio y cortemos todos estos problemas de raíz", recalca.

Así, en un manifiesto, los participantes en la protesta han alertado de que se está produciendo "un preocupante incremento de la violencia" dirigida "a los más vulnerables". "A día de hoy las personas LGTB tenemos que seguir protegiéndonos de las agresiones modificando nuestro vestuario, soltando la mano a nuestra pareja", han lamentado en el escrito.

Han pedido, asimismo, la implicación activa de los gobiernos en la lucha contra la LGTBIfobia para crear una sociedad "democrática, feminista, plural, diversa y libre".