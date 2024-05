Concentración de los vecinos del Gancho en Zaragoza: "Por desgracia, si las instituciones no hacen nada, esta muerte no será la última"

Los vecinos del Gancho, la zona de San Pablo y la de Pignatelli habían convocado una concentración en la plaza de San Pablo para expresar su más "profundo rechazo" por el último y más grave episodio violento ocurrido en el barrio: "La muerte violenta de una mujer a manos de un salvaje desalmado. Todo nuestro apoyo y cariño a su familia y amigos". Sin embargo, poco antes del acto se enteraban de que al detenido se le atribuye un segundo homicidio, el de Abdelmalek E. M., de 42 años, ocurrido el pasado 13 de marzo en el mismo edificio donde se cometió el de Mariana V. N., de 40 años, el pasado viernes.

Tras años de movilizaciones y lucha para conseguir un barrio seguro y digno, han subrayado que este suceso, tristemente, no ha cogido por sorpresa a los vecinos. “Era de esperar -han dicho- ante la situación de delincuencia y violencia que estamos padeciendo. Ya hemos sufrido varios intentos de homicidio en nuestras calles, además de peleas con todo tipo de armas, tiroteos, robos con extrema violencia, abusos sexuales, venta de drogas, ocupación delictiva y un largo etcétera”.

Han recordado que llevan años denunciando todo esto y que las distintas asociaciones del barrio han acudido en repetidas ocasiones a todas las instituciones: Gobierno de Aragón, Ayuntamiento, partidos políticos, Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, Policía Nacional, Policía Local, Junta de Distrito, entre otras. "Y siempre nos encontramos con lo mismo, buenas palabras pero ninguna acción efectiva", han criticado.

"Les pedimos que de una vez dejen de mirar para otro lado y cumplan con su obligación, porque es su trabajo y su responsabilidad. No sé puede permitir que estas situaciones se sigan repitiendo a diario, que los vecinos vivamos con auténtico miedo. Porque por desgracia, si no hacen nada, esta muerte del viernes no será la última", han advertido.

Al acto han asistido concejales del PSOE Lola Ranera y Horacio Royo y el de Vox, Julio Calvo.