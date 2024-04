Un ladrón roba un bolso a una mujer en el centro de Zaragoza y huye

No son sucesos recurrentes en el centro de Zaragoza pero suceden: robos, a plena luz del día y en zonas muy transitadas. El modus operandi es sencillo: roban con el sol todavía presente, con total tranquilidad y consiguen huir del lugar. El último suceso de este tipo ha sido registrado este martes al mediodía en la calle de Sanclemente de la capital aragonesa, donde un hombre ha robado el bolso a una transeúnte y ha huido del lugar.

Los hechos han ocurrido en torno a las 14.30 en esta céntrica vía zaragozana. Una mujer, según ha relatado la Policía Nacional, ha recibido un "tirón" y el ladrón ha conseguido robarle el bolso que portaba. En las inmediaciones se han podido escuchar gritos de "al ladrón, al ladrón" con el objetivo de intentar detener al hombre, sin éxito, ya que ha conseguido huir y todavía no ha sido localizado.

No es un caso aislado. Hace unas semanas, otra joven fue víctima de un robo en el paseo de las Damas de Zaragoza. En esta ocasión, el ladrón consiguió abrir la mochila que portaba para robar una cartera del interior. Con la tarjeta de crédito ya en sus manos -el ladrón también se hizo con el dinero en efectivo que había en su cartera-, realizó un cargo en un puesto de lotería e intentó hacer otros sin éxito.

Los robos son sucesos que están a la orden del día, pero, ¿son estos hechos puntuales o deberían alarmar a la población? La Policía Nacional ha explicado que estos ilícitos no son preocupantes en la capital aragonesa. "Zaragoza es de las ciudades en las que menos se producen este tipo de sucesos", explican los agentes, que aseguran que "los hay pero no como en otras ciudades como Madrid en las que se producen robos todos los días".

Según cuentan suele tratarse de personas que buscan dinero rápido y piensan que "la forma más eficaz es robar un bolso" o una cartera.

No pueden aportar datos concretos, pero aseguran que las cifras no son alarmantes. "Hay excepciones como el día de Reyes o en las fiestas del Pilar donde sí existen más ilícitos debido principalmente a las aglomeraciones o en la plaza de España, por ejemplo, que aprovechan los 'descuideros'", relata la Policía Nacional. Más allá de eso, y de casos puntuales como el registrado este mismo martes en el centro de Zaragoza, los robos no deberían alarmar en exceso a la población.