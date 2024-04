José Antonio Ondiviela: "Los aerotaxis van a ser el fin de la España vaciada. Podrás ir de Zaragoza a Teruel en 20 minutos"

Defiende las bondades de la inteligencia artificial. Considera que es "fantástica", "buenísima", la "mejor innovación que ha hecho el hombre". Las múltiples bondades de la IA pueden hacer que la vida en la ciudad sea mucho más fácil. Y para conseguirlo, José Antonio Ondiviela, experto en 'smart cities' para Europa de Microsoft y asesor tecnológico de la alcaldesa Natalia Chueca, ha diseñado el plan de transformación digital de Zaragoza.

La inteligencia artificial se impone también en la gestión de la grandes capitales.

Todo el mundo habla de inteligencia artificial (IA). Ahora está eclosionando. Aunque los algoritmos, las matemáticas y la lógica que están detrás llevan inventadas siglos, ahora es cuando tenemos los dos condicionantes: una gran cantidad de datos y capacidad de computación. El mejor momento del desarrollo humano es hoy gracias a la IA.

¿Le parece que la IA es buena?

Es buenísima. Es fantástica. Es la mejor innovación que ha hecho el hombre. Complementa su labor creativa. Es nuestro asistente, nos permite tener toda la información que existe en internet y poder aplicarla. Pero el que la maneja y domina es el hombre. Nos permite hacer predicciones, manejar muchísimos datos para intentar predecir el futuro, que es uno de los grandes retos de la humanidad en estadística, economía, servicios sociales, movilidad. Todo funciona gracias a la IA. Pero como toda herramienta e innovación se puede utilizar para bien y para mal.

Pero la razón no tiene corazón. Hay decisiones correctas según los datos, pero no desde el punto de vista político o humano.

La decisión es humana. Esto es una ayuda. Si yo gestiono una ciudad basándome en datos, tengo menos posibilidades de equivocarme. Los datos me dicen los autobuses que necesitaría, pero con criterio político fijo horarios y presupuestos. La IA ha sufrido una revolución brutal en 2023 con la aparición de la IA generativa, que genera información nueva a partir de la ya existente. Maneja elementos semánticos. Si los datos no son buenos, jamás tendrás una inteligencia artificial buena. Esto no es magia. La IA general empieza a razonar, a resolver sus propios problemas. En un futuro no muy lejano empezará a tener consciencia de sí misma, sentimientos y emociones. Y habrá que definir la ética en la relación con el robot.

Entonces, ¿los robots tendrán sentimientos? ¿Hablamos de décadas o de años?

De años. Ahora, con los grandes modelos de lenguaje, ya empiezan a generar submodelos para distintas aplicaciones sectoriales concretas. El chatGPT 4 y su última evolución están trabajando en ello. De momento, podemos decir que la IA es absolutamente inconsciente, no tiene libre albedrío, no elige premisas, las usa todas. Al valorarlas, cuando introduce todos los tótems en la red neuronal les asigna unos pesos aleatorios. No está aprovechando la experiencia o el conocimiento para valorarlas. Pero ya se empiezan a ver algunos algoritmos que empiezan a resolver problemas matemáticos básicos razonando. Y es cuestión de darle más tiempo.

¿Para qué nos sirve la inteligencia artificial en nuestra vida diaria?

Para manejar todo el conocimiento que existe en el mundo y ponerlo a nuestra disposición para aquello que estemos creando. Hay que mantener siempre unos principios éticos fundamentales: justicia e inclusividad, seguridad, transparencia y ‘accountability’. Así se utiliza para bien.

Enlazamos en Zaragoza con la ordenanza del Gobierno del Dato que prepara el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Qué importancia tiene?

Es fundamental. Zaragoza va a tener un plan de transformación digital a cuatro años, que estará basado en la IA en todas sus líneas. Y lo puede tener porque disfruta de uno de los mejores sistemas en España en gestión del dato.

¿En qué áreas podemos aplicar la Inteligencia Artificial?

Trabajamos en un asistente virtual que dará a los zaragozanos información sobre todos los servicios municipales. Es una especie de chat pero con su acentito y hologramas virtuales.

¿Cómo podrá acceder el ciudadano a esa información?

A través de una APP, del portal, de algún elemento en la calle de uso público.

¿Está presupuestado para este año?

Sí. Está presupuestado. Ahora estamos seleccionando la mejor información para el concurso público. Esperamos que haya algo ya este año, pero es un proyecto de toda la legislatura. Utiliza inteligencia artificial generativa de última generación.

Y ¿qué va a pasar con las personas mayores? ¿Se va restringir su acceso a la información?

Lo podrán utilizar por voz, y con su acento y todo. Te contestará un asistente virtual que entenderá nuestro castellano especial. Estamos verificándolo para que cumpla sus objetivos: ayudar a los zaragozanos a que gasten el mínimo tiempo en acceder a la información que necesitan el Ayuntamiento. Y lo tendrán siempre disponible en cualquier medio.

¿Cómo afectará a los funcionarios municipal tener que trabajar en este nuevo entorno?

Nuestros funcionarios necesitan mejorar la productividad y la creatividad. En ese sentido, se le van a ir incorporando herramientas para ayudarles en la gestión interna, en la colaboración con otros departamentos del Ayuntamiento y un asistente, el AI assistans, que les va a ayudar a incorporar cualquier tipo de información que está en el Ayuntamiento. Les servirá si tienen que elaborar informes, son soluciones copiloto. Se incorporará para que los funcionarios sean más eficaces y eficientes en su trabajo.

¿Puede suscitar reticencias entre los funcionarios? ¿Podrían las máquinas llegar a sustituirlos?

No. Cualquier trabajo creativo va a ser más valorado, más humano. La hoja en blanco mata a los humanos. Es un complemento. Hay que verificar la información. Hay veces que la información es falsa.

¿Está todo lo suficientemente controlado como para que la Inteligencia Artificial tenga la información exacta?

En el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos muy buena información, muy buenos datos, muy bien gestionados y estructurados. Y podemos ser de los más innovadores en Europa en IA para la gestión municipal.

¿Cómo nos puede ayudar la IA a relacionarnos con nuestro entorno?

Muchas actividades municipales interactúan con el medio físico y hay que conocerlo y dominarlo muy bien. Hay que conocer nuestras distancias, nuestras posibilidades, cuántas terrazas tenemos, cuántos carriles bici... Primero hay que tener un inventario digital de la ciudad. Para ello vamos a grabar toda Zaragoza con un detalle muy preciso en menos de 10 centímetros, la idea es llegar hasta 2 cm por cada píxel. La inteligencia artificial visualiza las imágenes y ve qué son. Con todo eso hace un modelo que permite realizar simulaciones.

¿Es el gemelo digital?

Sí. Es una representación virtual en tres dimensiones exacta de la ciudad que nos permite monitorizar todo tipo de parámetros, agua, energía, tráfico, seguridad… Imagina que hay un problema de polución en una plaza. Para elegir la solución, hacer una calle peatonal, desviar el tráfico, la IA me diría cuál es la mejor, que podría ser la más rápida, barata y eficaz. Son decisiones basadas en datos. Ese gemelo digital me permitirá saber la producción de energía que puedo tener en los tejados de la ciudad, los problemas de tráfico, gestionar toda la red de agu, dónde cambiar el alumbrado público… Cuando lo tengamos, vamos a poder gestionar servicios muy interesantes para la ciudad

Antes de salir de casa, ¿se podrá saber si hay atascos y aparcamientos libres?

Por supuesto.

¿Pero a través de las APP?

El gemelo digital es un inventario físico de la ciudad. Esa información se pone a disposición de todos los departamentos. Movilidad dirá cuál es la mejor alternativa para ir de A a B, la más barata, la más rápida y la más verde. Y tú podrás decidir. También te va a intentar disuadir de que no uses el coche. Ahorrar tiempo es otro de los grandes objetivos. Zaragoza es una ciudad donde los desplazamientos suelen durar 15 minutos. No hay muchas ciudades que lo puedan hacer, y menos con 700.000 habitantes. Es una ciudad muy compacta, donde es fácil y rápido ir de un sitio a otro. Tenemos una ciudad maravillosa para vivir.

¿Podríamos utilizar la IA para ahorrar en el coste de los servicios públicos?

Por supuesto que sí. En las basuras, poniendo unos sensores en los contenedores solo voy a recoger aquellos que están medio llenos. Puedo optimizar las rutas de los camiones; si se generan olores, se pone un sensor de una nariz electrónica y los voy a recoger. En el futuro tendremos robots que nos ayudarán a limpiar las calles.

¿Y en el transporte público?

La idea es que permita hacer un una conexión multimodal. Zaragoza es una ciudad plana donde se anda poco y se usa mucho el transporte público.

¿La aplicación intermodal estará integrada en el asistente virtual?

Existen ya aplicaciones de transporte de proveedores distintos que hay que integrar con el resto. La idea es tener un entorno de aplicación único donde te relaciones con la ciudad y tengas todas las aplicaciones: el Volveremos, el transporte, el alquiler de espacios deportivos... Algo así como 'mi ciudad' o 'mi Zaragoza'.

¿Digizity, el proyecto piloto de autobuses sin conductor, es un experimento o el futuro del transporte público?

Los vehículos sin conductor o autónomos son una tendencia que va a consolidarse. Consiguen el objetivo de 'Visión Cero', que es una propuesta del Parlamento sueco que dice que es éticamente inaceptable que para podamos utilizar un vehículo haya gente que tiene que morir. Porque hay gente que muere en accidentes de tráfico. Bajando la velocidad, pacificando las calles, se ha conseguido rebajar bastante el número de muertos. El 90% de los accidentes se produce por un fallo humano. Un vehículo autónomo no tiene esos fallos.

Pero si el autobús no falla y el peatón cruza mal, ¿será capaz de detectarlo y reaccionar?

La máquina lo verá y frenará lo que pueda. Ahora, si se tira encima… La tendencia es ir hacia el coche autónomo. En Zaragoza tenemos el Mobility City, que está todos los días probando este tipo de cosas. Hay cinco estadios distintos en cuanto a automatización del transporte. El quinto es el absolutamente autónomo, no hay ni volante. El nivel que tenemos ahora mismo, los coches más avanzados, es el 3.

¿Cuándo se alcanzará el nivel 5?

Creo que tardará. La tecnología ya está, pero falta la regulación. Si uno de estos vehículos tiene un accidente, ¿quién es el responsable: el fabricante, el que escribió el algoritmo de inteligencia? Hay una una serie de cuestiones importantes que hay que resolver, pero indiscutiblemente vamos hacia un transporte cada vez más autónomo porque queremos que no haya muertes.

En el plan de Seguridad Vial que está preparando el Ayuntamiento, si el gemelo digital estuviera listo, ¿ayudaría a sacar conclusiones?

Esa es la idea. Dentro de unos pocos meses, podremos aprovechar toda la información de ese inventario para la movilidad. Por eso es una prioridad que queremos tener lo antes posible.

¿Cuántas personas trabajan en elaborar ese gemelo digital?

Lo tenemos que contratar. Estamos evaluando las posibilidades del mercado y elaborando los pliegos. Hay un conjunto de empresas que llevan toda la vida haciéndolo y que lo hacen muy bien.

¿Hay ciudades españolas que ya lo tienen en funcionamiento?

Que tengan el inventario hay parte de Madrid, Barcelona y Sevilla. Fuera de España lo tiene por completo Holanda, la mitad de Alemania y de Francia, lo tiene Nueva York, Milán. No somos pioneros. Intentamos cosas que están muy probadas porque queremos que las cosas funcionen. Hay en marcha unos tres millones de asistentes virtuales. Nosotros vamos a incorporarlo. Son cosas que están muy probadas y las vamos a adaptar a nuestra gente, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de vivir.

Zaragoza siempre ha sido un banco de pruebas en temas de marketing. ¿Podríamos recuperar esa condición para que se diseñe aquí la ciudad del futuro?

Se está haciendo. Hay una ordena municipal de Sandbox para definir zonas de la ciudad donde se puedan probar cosas. Zaragoza está liderando temas de movilidad urbana aérea: drones, aerotaxis… Se están probando para el resto de España y el mundo. Desde el 29 de enero del 2023 se permite la utilización de estos dispositivos no solamente para seguridad y para emergencias, sino también para empezar a manejar mercancías hasta 600 kilos y personas. En Nueva York y en aeropuertos como Londres o Ámsterdam ya están volando aerotaxis. Es algo que muy pronto veremos para entrega de mercancías y también para movimiento de personas en aerotaxi. Se suelen utilizar EVTOL (Electric Vertical Take-Off and Landing), son aeroplanos con capacidad para 6 u 8 personas que despegan en vertical, son eléctricos, se desplazan a una velocidad de unos 300 km/h y tiene una autonomía de unos 400 kms. Esto es el fin de la España vaciada. Podrías ir Zaragoza-Teruel en 20 minutos. Con despegue vertical.

¿Estamos hablando de años, no de décadas?

Estos cacharritos ya los tienes. Hay 16 fabricantes. Se han vendido varios para hacer la línea entre Barcelona y Andorra, o de Málaga a Ceuta y Melilla. Estos aparatos los podemos empezar a utilizar ya.

Pero serán muy caros…

De momento, las ciudades tienen que definir sus espacios aéreos urbanos. Desde el edificio más alto, 60 metros, hacia arriba es el espacio aéreo de la ciudad. Hay que definir las autopistas por las que van a ir estos drones. Las primeras líneas irán del aeropuerto hasta el hospital Miguel Servet, pues parece razonable que se use para un tema de emergencias. Zaragoza participa de forma pionera en un proyecto europeo que se llama Flying Forward2020.eu y ahí ya se hicieron varios escenarios de prueba. Uno de ellos fue gestionar la ofrenda de flores con drones. Con 350.000 personas apelotonadas, se estaba gestionando con helicópteros. Imagínate si cae el helicóptero la que se monta.

¿Y cómo regula una ciudad su cielo?

Con una ordenanza. La ciudad es dueña de su espacio aéreo urbano.

Si la IA funciona con decisiones humanas, ¿qué debe hacer Zaragoza para captar talento?

Zaragoza es una ciudad extraordinariamente atractiva para el talento por muchas razones, pero hay que comunicarlas bien. Porque Zaragoza no se conoce. Para los que quieren vivir en España, hay que poner la ciudad en el contexto internacional. Cuando alguien hace los números, Zaragoza arrasa.

Si tuviéramos más vuelos, ¿la gente conocería más la ciudad?

Por supuestísimo que sí. Está trabajando el Ayuntamiento junto con el aeropuerto y las autoridades en intentar conseguir más vuelos. No te imaginas lo que ayudaría que el Zaragoza subiera a Primera División. Es ponerte en el mapa internacional. Si pasamos ese primer filtro, luego Zaragoza lo hace muy bien. Es plana, segura, supercómoda, puedes ir en bicicleta, verde. No hay polución. Y tenemos a Goya.

¿Por qué no hemos utilizado más la figura de Goya para darnos a conocer?

El bicentenario de la muerte de Goya (2028) se va a aprovechar al máximo para identificar Zaragoza con Goya. Es uno de nuestros mejores activos culturales.

Como estamos hablando de los datos, ¿qué porcentaje del camino ha recorrido Zaragoza para convertirse en una ciudad inteligente?

Durante 2024 tenemos presupuestados los tres proyectos de la transformación digital: el asistente virtual, el proyecto de asistente para los funcionarios y el inventario para construir gemelo digital. Estamos en una situación pionera a nivel español.

¿Tiene presupuesto?

El plan de transformación digital es para 4 años. Tendrá una cifra acorde con lo que son las dimensiones de nuestra ciudad para dar el mejor servicio a los ciudadanos. No es una barbaridad, pero sí es una cifra interesante.

Parece una apuesta de futuro.

Evidentemente. ¿Cómo vas a traer talento si no tienes tecnología?