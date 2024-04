El ‘simpa’ de las gasolineras de Zaragoza no acude al juicio y su identificación queda en el aire

Roberto O. M. ha optado por no dar la cara en el juicio previsto contra él por marcharse presuntamente sin pagar dos veces de una gasolinera en la que repostó usando matrículas previamente robadas a sendos vehículos de su barrio. Aún así, la vista oral se ha celebrado este martes sin su presencia, como permite la ley cuando los acusados se enfrentan a delitos leves o a penas inferiores a dos años, como era el caso.

La Fiscalía le atribuye dos delitos de falsedad documental y pide 9 meses de prisión por cada uno de ellos y sendas multas de 2.160 euros. También lo acusa de otros dos delitos leves de estafa por los que reclama dos multas de 460 euros, y pago de los 171,55 euros del repostaje en la gasolinera de Centrovía.

Si hubiese acudido al juicio, la representante del Ministerio Público le habría preguntado si era la persona que a las 19.14 del 27 de julio de 2022 fue grabada por las cámaras de la estación de servicio echando 85,23 euros de combustible en un Seat Ateca al que había colocado otras matrículas sobre las originales para no ser identificado y se había ido sin pasar por caja. Lo mismo le habría dicho sobre un hecho similar registrado a las 12.18 del 16 de agosto de ese año, cuando se surtió de 86,32 euros de gasolina 95 con la misma estratagema.

La fiscal tampoco pudo interrogar a la madre, pues la mujer se acogió a su derecho a no declarar contra su hijo, previa advertencia que le hizo la magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 5, prevención que en su día no le hizo la Guardia Civil cuando le tomó manifestación por estos hechos. En aquel momento, la madre de Roberto O. M. explicó a los agentes que el Seat Ateca del que le hablaban lo había alquilado ella por ‘leasing’ para que su hijo pudiera ir a trabajar al polígono Centrovía de La Muela, donde le había salido un empleo. Reconoció que ella era la arrendataria y su vástago figuraba en concepto de fiador y conductor habitual. No obstante, la declaración no va a ser tenida en cuenta por la magistrada, puesto que la declaró nula a petición del abogado defensor del acusado, Javier Osés.

Con lo que cuenta la juez para dictar sentencia es con las grabaciones de la gasolinera, no muy nítidas, y de otras cámaras de tráfico que recogieron el paso del vehículo antes y después de repostar en horas coincidentes con la estafa.

Uno de los guardias civiles que investigaron el caso explicó que la identificación del Seat Ateca relacionado con Roberto O. M. fue posible gracias a que la matrícula sustraída que colocó encima de la original de la parte trasera del coche se despegó lo suficiente para dejar ver algunos dígitos, lo que les permitió indagar en las bases de datos de Tráfico hasta dar con el propietario o conductor.

Para la fiscal, la incomparecencia del acusado es una estrategia para que la juez no pueda comprobar por sí misma que quien aparece en las imágenes es él. Además, considera que las investigaciones de la Guardia Civil, sumado a que ni Roberto O. M. ni su madre dieron una explicación como que el coche se lo habían prestado a otra persona o que se lo hubiesen robado en esas fechas, apuntan a que él fue el autor de las estafas.

Sin embargo, para el abogado Javier Osés no es así y entiende que no ha quedado acreditado que sea el conductor. Resaltó, además, que toda la prueba obtenida a partir de la declaración de la madre debe ser anulada al no tenerse en cuenta su declaración.

El encausado, de 29 años, tienen pendientes otros dos juicios por dos ‘simpas’ similares cometidos en la gasolinera de Puerto Venecia y otros en Tarragona.