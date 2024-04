Estos son los vuelos que el Gobierno de Aragón quiere para Zaragoza: de Roma a Cádiz

El Aeropuerto de Zaragoza tiene capacidad para seguir creciendo. Así lo consideran en el Gobierno de Aragón y en el Ayuntamiento de Zaragoza que constituyeron hace justo un año con Aena un grupo de trabajo para 'vender' las instalaciones y captar aerolíneas. Desde entonces han mantenido siete reuniones, la última, el pasado 26 de febrero. Con un doble objetivo: aumentar las conexiones y también las frecuencias de algunos de los vuelos.

Respetando la confidencialidad que se mantiene en la negociación de la Administración con las aerolíneas, el director general de Turismo del Gobierno de Aragón, Jorge Moncada, reconoce que las conversaciones "van por buen camino". Desliza, incluso, cuáles serían los destinos favoritos. Todo con el objetivo de captar "más rutas y más salidas" para que el Aeropuerto de Zaragoza sea "el punto neurálgico de todos los vuelos en el Valle del Ebro".

Considera Jorge Moncada que "hay que desbancar a Lérida, Vitoria, Pamplona" y captar pasajeros de "Soria, Comunidad Valenciana y Reus" para que vengan a Zaragoza. "Estamos a cien kilómetros de poblaciones muy grandes", ha indicado durante una entrevista en el programa 'Buenos Días, Aragón', de 'Aragón Radio'.

Ni ha confirmado ni ha desmentido si se trabaja para que Ryanair y Volotea tengan una base de operaciones en Zaragoza. Sí ha deslizado cuáles son los destinos que más interesan. Incluye, entre ellos, "Roma, Frankfurt, Múnich", ampliar las frecuencias a Londres y a París e incluir destinos peninsulares como "Cádiz (Jerez) y Alicante", donde los desplazamientos por carretera no son buenos". Los vuelos chárter están funcionando bien, con conexiones como Cabo Verde que han sido "un éxito".

La red básica y la red global

Potenciar el Aeropuerto de Zaragoza es uno de los objetivos que se ha fijado el área de Proyección Exterior. Por el trabajo que realizan preguntó recientemente la edil socialista, Ros Cihuelo, al concejal de Presidencia, Ángel Lorén, que mira al Gobierno central al identificar los factores que impiden que el aeropuerto de la capital aragonesa despegue.

La solución para aumentar los vuelos no es el reparto de subvenciones. Para Lorén, el problema está en que Zaragoza "ha estado siempre excluida de la red básica de aeropuertos de Aena" y, por ello, "no tiene ni las ayudas ni las facilidades porque no se considera un nodo de comunicaciones", algo que, en su opinión, no corresponde a su condición de cuarta ciudad por población de España.

Citó, a modo de ejemplo, Lorén las ciudades que forman parte de las dos redes en las que se dividen los aeropuertos del país. De la básica forman parte Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Palma de Mallorca, Bilbao, Las Palmas, Sevilla, Tenerife Sur y Valencia. En la red global , la de Zaragoza, se incluyen las instalaciones de La Gomera, San San Sebastián, Reus, Salamanca, Pamplona, Murcia, Jerez, Granada, Ibiza, Gerona, Melilla y Mahón.

"Esa red global que nos metió el Gobierno central hace que estemos fuera de las grandes inversiones en infraestructuras. Lo que se ha hecho en el Aeropuerto de Zaragoza lo hemos hecho a pulmón", destacó Lorén. Esa es la razón, en su opinión, por la que ha crecido tanto en carga, gracias en parte al desarrollo de la Plataforma Logística de Zaragoza, pero no en pasajeros. Advirtió, por ello, que "mientras no estemos en la red básica estamos compitiendo con el resto con un brazo atado a la espalda".

No es la solución, a su juicio, aumentar las subvenciones. Instó a trabajar en potenciar el atractivo del Aeropuerto de Zaragoza y mejorar las infraestructuras. "Solo si estamos en la red básica logremos terminales intermodales y ayudas", alertó. De ahí que parte de los esfuerzos se vayan a destinar al cambio de categoría.

Para la concejala Ros Cihuelo hay que aumentar el "atractivo" de Zaragoza habilitando una segunda parada del AVE para que sirva de "aliviadero" a los aeropuertos que están más "saturados".

Insistió Lorén en que las compañías no vienen porque "nos desplazaron" al quedar excluidos de la red básica. "Ayúdeme a pedir al ministro de Transportes (Óscar Puente) el cambio. Si no es la lucha de David contra Goliat. No tenemos las subvenciones que se llevan catalanes y vascos", le instó.