Pleno al quince de procesiones en el Jueves Santo de Zaragoza

El hambre de redoble, el tiempo agradable y el pleno de procesiones –en total fueron quince– hizo que Zaragoza se echara a la calle este jueves para ser testigo de un Jueves Santo de libro. Una ventana en esta peculiar Semana Santa con suspensiones, acortamientos de recorridos e incertidumbre por la lluvia.

A pesar de que la previsión meteorológica era esperanzadora, los terceroles y capirotes más desconfiados no perdieron de vista cada nube que se avistaba. Todas las procesiones se acompañaron de principio a fin por un fiel público que copó cada bordillo, tanto por la mañana como por la tarde y ya de noche.

A la hora del vermú, cualquier altillo de la plaza del Justicia se convirtió en un palco para ver pasar a la Coronación de Espinas en su camino a la Seo para volver a salir por la tarde. También para ver cerrar en San Cayetano a la cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz, que a media mañana con sus capirotes negros ya había teñido las calles de Dormer, Cisne, Cuéllar o la plaza de la Seo, con una testimonial resaca de la lluvia de la noche anterior.

Hasta la Real Capilla de Santa Isabel también llegó la cofradía de la Crucifixión del Señor, que partieron desde la parroquia de San Antonio de Padua. En la procesión más larga de la mañana del Jueves Santo portaron el paso del Calvario –obra de José Alegre que data de 1841–, que antaño procesionó con las Siete Palabras.

Sin tiempo para moverse del sitio, se asomó por la calle de Manifestación la cofradía de Cristo Abrazado a la Cruz y de la Verónica con el paso de la Santa Faz, uno de los más nuevos de la Semana Santa zaragozana y que ayer estrenó dos nuevas figuras obra del escultor Víctor Carazo.

A pesar de que no hubiera procesiones en la calle, los hábitos y las mantillas no se dejaron de vestir en el Casco Histórico de la capital aragonesa, ya que los turnos de velas en el interior de San Cayetano fueron continuos. Muchos no se recogieron en casa para seguir con las procesiones de la ajetreada tarde.

La plaza de San Pablo se estrechó para la salida de la cofradía del Silencio, una de las pocas que no cuenta con tambores. La emoción dentro de la iglesia estaba con los cientos de cofrades y feligreses de la parroquia. Un grupo de hombres se prepararon en la trasera del paso para elevar el Cristo de la Agonía y la Virgen Blanca hasta la superficie.

Las heráldicas dieron la señal y todos acompasaron sus zancadas para correr sobre la rampa de madera. Todavía no habían llegado a la calle cuando un unísono aplauso rompió y se apreció más de una lágrima. "Venía con mi padre de niña y hacía muchos años que no estaba aquí, se me han puesto los pelos de punta", confesó emocionada una zaragozana. Y antes de que el Gancho comenzase a deambular por su barrio, los presentes se sobrecogieron con las jotas.

Las dos jotas a las puertas de San Pablo

Los 'triángulos procesionales'

En Zaragoza, la tarde del Jueves Santo hay varios 'triángulos de procesiones', por donde pasan varias de ellas en un breve intervalo de tiempo. Uno de ellos es la avenida de César Augusto, por donde marcaron el paso, además del Silencio, los hermanos del Prendimiento y la Oración en el Huerto. Esto obligó a cortar la línea del tranvía durante varias horas de la tarde.

Otro rincón que aviva el espíritu cofrade es el entorno de la calle de Don Jaime I, en el tramo de Méndez Núñez. Aquí, tal vez una de las que más expectación suscitó este jueves fue la cofradía de la Institución de la Sagrada Eucaristía. Con pasos de uno o dos centímetros, los costaleros de la Santa Cena salvaron este crítico punto de su recorrido, ya que unieron las calles de San Andrés, San Jorge y Refugio en una sola 'levantá'. "Muy bien, señores", les animó el capataz. Gran parte del público se conmovió ante la hazaña de los portadores.

No hacía falta afinar mucho el oído para encontrar bombazos y redobles. La hermandad de Cristo Resucitado, el Descendimiento o Cristo Despojado de sus Vestiduras. Cientos de personas también acompañaron a la cofradía de la Columna, que celebró el 75 aniversario de Jesús Atado. Sus pasos se adentraron en la noche zaragozana, como los de los cofrades de la Llegada de Jesús al Calvario, que caminaron hasta el centro desde el barrio Oliver.

El día pasó tan pronto para los zaragozanos que, a lo que se dieron cuenta, la Piedad ya estaba en la calle de camino a San Nicolás.

