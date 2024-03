Una vecina del edificio incendiado en Zaragoza: "Teníamos la casa iluminada y el fuego justo debajo"

Este miércoles de madrugada las llamas y el humo han despertado antes de lo previsto a los vecinos de la calle Gabriel Zelaya del barrio zaragozano del Actur. El reloj marcaba las 5.40 cuando un incendio en una terraza interior del número 11-13 hacía saltar todas las alarmas. En la mente de todos flotaban las imágenes del devastador fuego, que acabó con la vida de 10 personas en el Campanar aquel 22 de febrero, todavía tan presente.

Patricia Zayas es una de las vecinas afectadas. "Tenía toda la casa iluminada y el fuego justo debajo", explica esta zaragozana con el susto todavía en el cuerpo. Ella vive en el edificio de enfrente aunque su vivienda da al patio interior en el que ha tenido lugar el siniestro. "Mi casa está en el segundo piso del número 9 y esto ha ocurrido en el primero del 11- 13, pero compartimos patio con ellos", relata.

Las "sirenas de los bomberos y los movimientos extraños de los vecinos" la han despertado a esas horas de la madrugada, cuando el ruido brilla por su ausencia. No obstante, ha querido dar la voz de alarma y llamar a emergencias, aunque la han tranquilizado porque ya se encontraban trabajando en las labores de extinción. Entonces, con el olor a humo cada vez más presente, ha cogido su teléfono móvil y ha salido corriendo de casa, aunque no sin antes avisar a algunos vecinos que todavía no habían evacuado sus viviendas.

El edificio de viviendas tiene 9 plantas y las llamas han comenzado en la terraza ubicada en el patio interior del primer piso. En el momento del suceso, afortunadamente, no había nadie en el interior de ese domicilio. Pese a ello, las llamas no se han quedado allí, y han subido hacia arriba quemando la fachada de algunas plantas superiores, según esta misma vecina. Los Bomberos de Zaragoza han confirmado que las dos terrazas de este bloque han sufrido daños.

Los vecinos han tenido que desalojar el inmueble durante unas horas pero afortunadamente no se han registrado daños personales.