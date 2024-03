La DGA insta al Ayuntamiento de Zaragoza a bonificar el 76% del recibo de Ecociudad a Casetas y Garrapinillos

El Gobierno de Aragón insta al Ayuntamiento de Zaragoza a bonificar a los cerca de 15.000 vecinos de Garrapinillos y Casetas a los que se les está cobrando el 100% del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) por tratar sus aguas en la depuradora de Utebo, una situación denunciada por el PSOE, ZEC y la plataforma ‘Casetas es más’.

Fuentes del Departamento de Medio Ambiente recalcan que el Consistorio ya contempla supuestos como este en su ordenanza reguladora de las tarifas por la prestación de servicios vinculados al saneamiento y depuración de aguas. Apuntan, por ello, que si se bonificara al 76% del recibo de Ecociudad se compensaría el 60% que se está cobrando de más.

Concretamente, la disposición adicional segunda de la ordenanza municipal dice que cuando en la liquidación de un periodo determinado del IMAR la Comunidad Autónoma considere aplicable a una póliza un coeficiente 1,00 sobre la cuota íntegra, “será de aplicación un coeficiente de 0,24 sobre la cuota líquida resultante de la aplicación de las tarifas municipales por cuota fija y cuota variable de saneamiento de aguas residuales en ese mismo periodo, siempre que la depuración de las aguas residuales de ese punto de suministro se realice en instalaciones gestionadas por dicha Comunidad Autónoma”.

Es decir, que el Ayuntamiento tendría que bonificarles el 76% del recibo que se les gira desde Ecociudad por la prestación de este servicio como ‘contraprestación’ por ese 60% más que pagan por no tratar sus aguas en la planta de La Cartuja.

A Roberto Muñoz, de la plataforma 'Casetas es más', cualquier tipo de solución le parecería correcta. "Podría ser una posible solución. Entendemos que el Ayuntamiento de Zaragoza debe responsabilizarse de que todos los barrios tengamos la misma carga impositiva", señala.

El alcalde pedáneo de Garrapinillos, Mariano Blasco, afirma que “al menos hasta ahora” no se les ha aplicado ningún descuento en el recibo de Ecociudad. Creen, no obstante, que la normativa “debería ser igual para todos”. “Queremos que se nos bonifique el 60% del IMAR como al resto. Nosotros ya hemos aportado a la depuradora de La Cartuja. No nos pueden tratar como un municipio independiente”, ha manifestado.

A su entender, el Gobierno de Aragón ha visto en esta fórmula “una forma de recaudar más”. “Deberían devolvernos todas las cantidades que se nos han cobrado de más”, ha insistido.

La polémica ha sido denunciada este lunes por PSOE y ZEC. Para la portavoz socialista, Lola Ranera, se ha generado una situación de “discriminación”. “Se ha vulnerado el principio de equidad territorial. Deberían ser tratados igual que el resto, no tendrían que estar pagando más”, ha dicho acompañada por Blasco y por el presidente de la asociación de vecinos de Casetas, José Luis Almenara.

La edil confía en que el Ayuntamiento y la DGA “acuerden coeficientes correctores o mecanismos de compensación” para poner fin a esta situación. “Es urgente que se lleve a la bilateral o se resuelva entre administraciones”, ha señalado.

Mientras, desde ZEC han vuelto a pedir explicaciones al considerar que este "agravio" es "inasumible" y "debe atajarse de forma inmediata".

Por parte del Consistorio han recordado que este es "un impuesto autonómico" y que la ley viene de los años de gobierno de Javier Lambán. No obstante, se han comprometido a estudiar este caso.