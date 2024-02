Manuel Pérez López, director de la Academia General Militar de Zaragoza, cuenta cómo es la vida de la Princesa Leonor

Este viernes asistimos a la IV Edición de los galardones de la Fundación Zaballos para la Defensa de los Derechos Constitucionales y allí pudimos ver a Manuel Pérez López, general director de la Academia General Militar de Zaragoza, donde se encuentra la Princesa Leonor en plena formación académica militar.

En declaraciones Europa Press, aseguró que la Princesa Leonor hace vida normal como el resto de sus ccompañeros: "Es una cadete más, que hace vida normal fuera y dentro de la academia", ya que dispone de tiempo libre fuera de la academia. Los alumnos de una universidad civil, los cadetes tienen un programa y un tiempo libre, fuera de las horas habituales de estudio y trabajo".

En cuanto a cómo es el día a día de la hija de los reyes, nos relató que todos los alumnos "se levantan sobre las seis, seis y cuarto, desayunan, van a clases por la mañana, que incluyen clases teóricas, una clase de formación física y clases militares o bien de la ingeniería que están estudiando los cadetes. Ese es el día normal. Cuando trincan maniobras, pues salen al campo y hacen la instrucción militar".

Además, desveló lo bien que lo está haciendo durante su formación: "Yo siempre digo que es la dama cadete Borbón Ortiz, que es a la que estamos formando, es una cadete más, que está realizando un periodo de formación similar al de sus compañeros y que, realmente, lo está haciendo bien, un auténtico orgullo y un auténtico honor para la academia general militar y para el ejército de tierra tenerla hoy en sus filas".

A Manuel le encantaría formar también a su hermana, la Infanta Sofía: "Por supuesto, por supuesto que sería un honor recibirla a ella y cualquier miembro de la casa real, claro que sí".

Por último, así nos respondía al preguntarle por los rumores acerca de un posible interés personal de la princesa: "Es un tema que además no debo tratar y no me compete. Hay informaciones que sí que he visto que algunas son ciertas y otras no. Prefiero no comentar".