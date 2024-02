El calendario escolar de Aragón da la sorpresa para el festivo de la Cincomarzada 2024

El invierno es una estación llena de festividades en muchas localidades de Aragón. Desde Reyes a San Jorge, los días festivos se suceden. San Valero, el 29 de enero, es el patrón de la capital aragonesa. Muchas localidades de Aragón celebran San Blas y otras tienen fiesta para Carnaval o San Valentín. Teruel se desata en las Bodas de Isabel de Segura y después llega Semana Santa. Organizar el calendario es complicado, especialmente para las familias, que deben conciliar también los días festivos escolares. Este es el caso de la Cincomarzada.

Cada 5 de marzo, la capital aragonesa celebra la victoria de los zaragozanos sobre las tropas carlistas que intentaron ocupar la ciudad en 1838. Esta victoria supuso una explosión de júbilo y todavía se celebra. Si el tiempo acompaña, el Parque Tío Jorge se convierte en el escenario habitual de la fiesta. Este 2024 la Cincomarzada cae en martes y es fiesta local en Zaragoza capital.

¿Qué pasa con el lunes 4 de marzo?¿Hay puente?

Según establece el calendario laboral de Zaragoza, el 4 de marzo de 2024 no es festivo, por lo que no hay puente en la capital aragonesa. Sin embargo, ese lunes está marcado como día no lectivo en el calendario escolar de la Provincia de Zaragoza. Es decir, que los centros escolares de todos los municipios de la provincia, desde Zaragoza a Ejea de los Caballeros o Calatayud, no tendrán clase el 4 de marzo y a esto, se suma el festivo del día 5 en Zaragoza capital.

Los días festivos y no lectivos por la Cincomarzada en Aragón

Lunes 4 de marzo: no lectivo escolar en todos los pueblos de la Provincia de Zaragoza, incluida la capital

no lectivo escolar en todos los pueblos de la Provincia de Zaragoza, incluida la capital Martes 5 de marzo: festivo solo en Zaragoza capital​

Días no lectivos del calendario escolar en Zaragoza, Huesca y Teruel

El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón establece cuatro días no lectivos de ámbito provincial que se suman a los días sin clase en toda la comunidad aragonesa.

En Huesca y Teruel los días establecidos como no lectivos provinciales son el jueves 15 y el viernes 16 de febrero, a los que se suma el 13 de octubre y el 7 de diciembre.

En Zaragoza provincia los cuatro días no lectivos son el 13 de octubre, el 7 de diciembre y además el 4 de marzo y el 22 de abril, los dos lunes que preceden a la Cincomarzada y al Día de San Jorge.