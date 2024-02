Investigado un conductor por huir de dos controles de alcohol y drogas en dos días en Zaragoza

Un joven de 29 años está siendo investigado tras huir de un control de alcohol y drogas la madrugada del sábado 6 de enero en la Z-40 de Zaragoza. Un hecho que se produjo tan solo un día después de realizar una maniobra similar en otro control de la ciudad. Además, este zaragozano ya había dado positivo en varias pruebas de alcoholemia y drogas e incluso le retiraron el permiso de conducción años atrás.

El día de Reyes, el conductor del turismo hizo caso omiso a las órdenes de los agentes que le ordenaron detenerse a la altura del punto kilométrico 31 de la Z-40. Entonces emprendió una huida, en la cuál los agentes se vieron obligados a apartarse de la vía para no ser atropellados. Tras un seguimiento del vehículo, no pudo ser alcanzado debido a la excesiva velocidad con la que abandonó el lugar. No obstante, pudieron ver la matrícula del turismo, la cual coincidía con el mismo vehículo que realizó una maniobra parecida en otro control realizado la noche anterior del viernes 5.

Los agentes pudieron ver la cara del conductor por lo que en días posteriores, efectivos de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Zaragoza se dirigieron a varios domicilios del titular aunque fue imposible localizarlo.

Por este motivo se solicitó auxilio al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de Tráfico de Aragón, que, tras investigaciones, pudieron localizar al titular del vehículo el pasado jueves día 25 de enero, el cual coincidía físicamente con el conductor que huyó del control, procediendo así a investigarlo por los supuestos delitos de conducción temeraria y desobediencia grave a agente de la autoridad, previstos en el Código Penal.

Los especialistas de Tráfico de la Guardia Civil realizan su labor de vigilancia y control del tráfico, permanentemente, con la finalidad de reducir la siniestralidad vial, por lo tanto, redoblan sus esfuerzos en conseguir que estas conductas no queden impunes.