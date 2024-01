Serveo se perfila como adjudicataria del nuevo servicio Bizi de Zaragoza

La UTE Serveo PBSC se perfila como adjudicataria del nuevo servicio Bizi tras ser la única empresa que ha superado la primera criba del Ayuntamiento, centrada en la comprobación del cumplimiento de las prescripciones técnicas y la valoración de las ofertas.

Al concurso se presentaron cuatro empresas –Cooltra Motos SL, la UTE Transportes Urbanos de Zaragoza-Tyer Mobility, la UTE Serveo Servicios-PBSC Urban Solutions y la UTE Urbaser-Movilidad Urbana Sostenible–, pero solo Serveo continuará el proceso, que terminará en aproximadamente un mes con la propuesta de adjudicación definitiva.

Tanto Cooltra Motos como Transportes Urbanos-Tyer Mobility han quedado fuera por no cumplir las prescripciones técnicas, mientras que Urbaser no continuará al obtener únicamente 17,91 puntos sobre un total de 40 y no llegar a los 20 exigidos.

Las bicis de Serveo, fabricadas por la empresa canadiense Devinci, han obtenido 30,11, destacando por ofrecer un diseño "funcional, ligero, atractivo y poco vandalizable". Según consta en el informe, incorporarán "pantalla en la bicicleta y botón de desconexión", y contarán con un sistema modular que simplificará los reemplazos.

Las bicicletas tendrán "un mantenimiento preventivo mínimo al mes", estarán equipadas con GPS, bluetooth, sensores de temperatura, luz, presión atmosférica, humedad y acelerómetro, y aquellas que queden ancladas a una estación podrán ser monitorizadas constantemente, lo que permitirá "emitir un diagnóstico completo de su estado". Respecto a las estaciones, las habrá con y sin capacidad de carga, y contarán "con los anclajes más robustos de todos los presentados". La recarga completa requerirá de apenas cuatro horas, garantizando una autonomía de 60 kilómetros.

Todo esto se coordinaría desde Cogullada, donde la empresa instalaría su centro logístico.