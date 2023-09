Sábado sin dormir para jugar con seres de la noche en la Sala Multiusos de Zaragoza

La ‘Noche Insomne’ promete doce horas ininterrumpidas de juegos de mesa. El evento organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza abre sus puertas en la sala Multiusos del Auditorio haciendo las delicias de los miles de aficionados que se esperan que pasen por allí.

El año pasado esta cita, la mayor de Aragón en juegos de mesa, atrajo a 5.400 personas en una misma noche, y en esta edición espera batir récord con 210 mesas y 900 juegos.

La concejal de Juventud, Ruth Bravo, ha presentado esta nueva edición que cuenta con un 30 % más de actividades respecto al año pasado y que se celebra entre las 17.00 y las cinco de la mañana. “No sólo hemos aumentado el número de actividades, sino que duplicamos el número de partidas de rol y multiplicamos por cuatro las sesiones de escape room”, ha comentado la edil, quien ha señalado que este año se ha hecho un esfuerzo extra dada la buena acogida que tiene este evento, que busca fomentar el ocio alternativo entre los más jóvenes.

La Noche Insomne ofrece un sinfín de juegos alternativos de mesa y rol, que comprenden un repertorio de juegos europeos que comienzan a llegar a España en la década de los noventa. “Son juegos que no están tan basados en el azar y en los números, que es lo que hasta el momento venía siendo lo habitual en el juego de mesa y social español y norteamericano (MB, Mattel, etc.), sino en la gestión de recursos, la estrategia y la negociación, valores que a nuestro juicio fomentan mucho más la interacción y la socialización”, ha indicado.

Noche Insomne en Zaragoza Guillermo Mestre

Durante todo el evento, los asistentes podían encontrar casi 200 ofertas lúdicas, entre torneos, partidas de rol, demostraciones de juegos de mesa, presentaciones de novedades, escape room, zona de juegos infantil, juegos de mesa gigantes, etc.

Destaca con respecto a otras ediciones el aumento del número de partidas de rol (más de 65) y el incremento de las sesiones de los tres juegos de escape en vivo que se realizarán en el evento, entre ellas las organizadas por Médicos Sin Fronteras bajo el título de 'Stop Ébola'.

Además, se puede jugar a juegos que todavía no han sido estrenados en España como 'Blood on the Clocktower', una modalidad de roles ocultos que está siendo muy esperado.

Este salón tiene, además, un atractivo especial ya que estos juegos no se comercializan a través de grandes superficies, sino mediante pequeños distribuidores de carácter local. Asociados a estos pequeños comercios hay clientes fidelizados, asociaciones culturales, grupos de amigos,que practican el juego de rol, rol en vivo, wargames, jugger, quidditch…

Noche Insomne en Zaragoza Guillermo Mestre

Seres de la noche: vampiros, zombies y brujas

La decoración y el vestuario de los trabajadores y voluntarios está ambientada con la temática del evento, que este año está dedicado a los seres de la noche, convirtiendo la Sala Multiusos en un mausoleo en el que pasearán zombis, brujas y vampiros. Además, los más atrevidos pueden consultar su futuro en la tienda de una pitonisa. Durante toda la jornada, estará abierta la ludoteca principal (préstamo gratuito de juegos) y en el horario de tarde la ludoteca infantil y familiar y la zona exterior de juegos XL, con un espacio acotado, dedicado a los más pequeños y a las familias, dada la alta demanda en las primeras horas de la tarde de juegos para estas edades.

Además, hay una amplia programación de torneos, demostraciones y exhibiciones de juegos, presentación de juegos, ambientación interactiva, etc.