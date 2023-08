Ibdes homenajea a su legado agrícola con un mural cerca de su plaza Mayor

El nuevo espacio de aparcamiento que el Ayuntamiento de Ibdes acondicionó tras el derribo de una vivienda colindante con su plaza Mayor cuenta con una decoración llamativa. Se trata de un mural de diez metros de alto por ocho de ancho que ha realizado la artista bilbilitana Marta Gotor, en el que se refleja el legado agrícola del municipio, representando dos actividades significativas: la vendimia, con un hombre cargando la canasta sobre sus hombros, y una mujer, hoz en mano y gavilla en el regazo.

"Es una fachada que da hacia la plaza. Hablamos con la vecina para plantearle la idea y nos dio todas las facilidades. Además, estaba en buenas condiciones y sin ventanas", recuerda el alcalde, Ramón Duce. Después, contactaron con la artífice de la pintura, una vez que desde el Consistorio vieron el trabajo que había realizado en un mural frente a la iglesia de San Andrés de Calatayud, en reconocimiento a las tres culturas que habitaron en la ciudad: cristiana, musulmana y judía.

El Ayuntamiento valor extender la iniciativa a otros rincones del pueblo Heraldo.es

Duce explica que plantearon a Gotor realizar "algo que identificase al pueblo" y apostaron por recordar la importancia del sector primario, a través de la vid y el cereal de secano. "Mucha gente se ve reflejada y recuerdan aquellos tiempos. El resultado es muy satisfactorio y la gente está muy contenta", indicaba el alcalde, cifrando la inversión en unos 3.000 euros. De la misma forma, valora que "es el primero" y no descarta poder plantearse nuevos proyectos en otros emplazamientos del pueblo.

Para Gotor, ya habituada a encaramarse a las plataformas elevadoras para acometer estos trabajos, el balance también es positivo. "La gente me ha ayudado mucho. Me ha hecho sugerencias, incluso un hombre me trajo unas albarcas para hacerlas más realistas", confiesa la bilbilitana. Además de las dos figuras humanas, sobre la pared también aparecen varios cerros, inspirados en los que se encuentran cerca del pueblo. Para ella, lo más destacado de este tiempo ha sido "la amabilidad con la que me han tratado los vecinos", y agradece la oportunidad al Ayuntamiento.