Un grupo de 16 soldados ucranianos pasa una tarde en el Acuario de Zaragoza: "Es una ventana emocional"

Oleg camina de la mano de su esposa Yuliia por los pasillos del Acuario de Zaragoza. Mientras él acaricia los cristales y pasa sus dedos por los papeles en braille que le han dado, ella le describe con todo detalle los peces que ve a su alrededor. A este combatiente ucraniano, el disparo de un francotirador le arrebató la vista durante la contienda.

Como Oleg, otros 15 compañeros ingresados en el Hospital Militar de Zaragoza han visitado este jueves la que fue una de las grandes atracciones del recinto de la Expo 2008. Una salida fuera de la rutina del centro sanitario que los médicos creen que les servirá para desconectar, al menos por un rato, de la grave situación que atraviesa su país. "Su máxima preocupación es siempre la familia que tienen allí", comenta con un suspiro el general Juan Antonio Lara Garrido, director del hospital. De los 64 ucranianos que han pasado por sus instalaciones desde mayo de 2022, 45 han vuelto ya a Ucrania y muchos se han reincorporado a la guerra.

Durante la excursión les ha acompañado la Asociación Ucraniana de Residentes en Aragón (AURA), que ha sido un apoyo constante para ellos desde su llegada a la ciudad. Alina iba junto a Oleg y Yuliia, comentaba la visita con ellos y les hacía de intérprete cuando surgía alguna palabra en español que no conocían. En un estanque bajo el que no había cartel que prohibiera tocar los peces, las mujeres animaban a Oleg a meter la mano en el agua. "No hace falta ver, lo importante es sentir", señalaba él un poco antes.

El militar ucraniano todavía tardará en volver a Ucrania, y más aún en hacer realidad su sueño y el de su esposa: viajar por todo el mundo. Oleg tiene una cirugía pendiente para septiembre en la que van a reconstruirle el rostro. Él se muestra optimista y está convencido de que "todo saldrá bien". Lo que parece seguro, según el criterio del general Lara, es que ya no podrá volver al ejército. Aunque se apoyaba constantemente en Alina para hablar con los españoles, el militar prescindió de ayuda a la hora de intentar transmitir con sus palabras, en una mezcla de español e inglés, su agradecimiento al Hospital Militar, AURA, el Acuario de Zaragoza y la propia ciudad por esta tarde de descanso.