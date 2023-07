Vox marca distancias con el PP en Zaragoza y rompe el pacto para el reparto de asesores

Al final hubo giro de guion. Después de días de tensión y de pulso entre los partidos, cuando el acuerdo para la nueva estructura municipal y el reparto de asesores parecía cerrado, Vox ha roto el pacto alcanzado el día anterior y ha frustrado este viernes la unanimidad en materia organizativa, por primera vez desde la constitución de los ayuntamientos democráticos en 1979. En un pleno marcado por la proximidad electoral, la formación de extrema derecha ha impedido por tanto que la alcaldesa, Natalia Chueca, estrenara la corporación con consenso y ha lanzado el mensaje al PP de que la mayoría pasa por Vox.

El motivo del desacuerdo ha estado en la distribución de los asesores. En total son 44, de los que 16 se los queda el gobierno y el resto los reparten los grupos municipales: 11 el PP, 10 el PSOE, 4 Vox y 3 ZEC. Tradicionalmente se prima a los minoritarios en materia de personal, dado que son los que más problemas tienen para llegar a todo. Por eso, la decisión inicial de dejar con solo dos eventuales a ZEC marcó la negociación al principio hasta que al final el PP cedió uno de sus asesores a los comunes en aras del consenso.

Parecía que todo estaba acordado con Vox, quien en la negociación se ha garantizado cuatro asesores. De estos, tres eran de la máxima categoría (asesor técnico), por lo que sus retribuciones eran mayores. Solo tienen tres asesores técnicos los grupos mayoritarios, PP y PSOE. Pero al llegar el momento de la firma, el portavoz de la formación de extrema derecha, Julio Calvo, ha reconsiderado su posición. Exigía que tras el pacto con ZEC a su grupo se le diera un eventual más.

Ya en el pleno, Calvo ha apuntado que el gobierno “se apropia de la estructura de eventuales en detrimento de los grupos municipales” y ha criticado a Chueca por su “falta de flexibilidad” en la negociación. “Debería haber demostrado una mayor generosidad”, ha dicho el líder de Vox.

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza. Toni Galán

Es más, en clave puramente electoral, Calvo ha enarbolado un discurso crítico contra Chueca y su apuesta por la sostenibilidad ambiental. “Tiene la agenda 2030 metida en vena”, ha dicho el edil, que ha cuestionado además la política de captación de empresas del gobierno del PP. Como gesto, los concejales de Vox han querido lanzar un mensaje al PP al rechazar sentarse en la bancada de la derecha y exigir estar situados en el salón de plenos en los escaños de la oposición, junto a los dos grupos de izquierdas.

"Amor sostenible" y la anécdota del pleno

El portavoz del PP y concejal de Presidencia, Ángel Lorén, ha tratado de templar gaitas y restar importancia a la falta de consenso. “En el 98% de los puntos hemos llegado a acuerdo”, ha dicho Lorén, que ha opinado que “no es un fracaso absoluto” que en un punto no haya habido unanimidad. Eso sí, ha dicho que “el gobierno no acepta chantajes ni presiones” y ha deslizado que Vox no ha cumplido su palabra.

Pero el PP es consciente que va a necesitar a Vox para gobernar. Por eso, ante las críticas de la extrema derecha a Chueca por coger la bandera de la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático, Lorén ha lanzado un guiño a Calvo: “No solo queremos un mundo sostenible. Queremos una convivencia sostenible y nos encantaría un amor sostenible”. En ese momento, se ha escuchado una voz procedente desde el reloj de Lorén: “No puedo responderte a eso. ¿Puedo ayudarte en algo más?”. Todo el pleno ha estallado en carcajadas en el que ha sido el momento del pleno.

Al margen de la tensión entre PP y Vox, no ha sido una sesión pacífica. Desde la izquierda se ha aprovechado esta primera sesión para reprochar a Chueca los primeros pasos dados desde su investidura. En primer lugar, la portavoz socialista Lola Ranera ha leído el desmarque de Vox como una muestra de que el gobierno municipal “es inestable”. “Señora Chueca, abandone la foto y las redes sociales y vayamos a la gestión”, le ha exigido. También ha cargado contra Vox y ha vinculado su cambio de posición a la cercanía electoral.

Pese al acuerdo alcanzado, Elena Tomás, de ZEC, ha lamentado “la mastodóntica” estructura del gobierno municipal del PP, que en su opinión está vinculada “a la necesidad de ocupar sillones y no de servir al ciudadano”. “Estaremos vigilantes en la labor de control del gobierno”, ha dicho Tomás.