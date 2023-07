Los turistas chinos vuelven a viajar a Zaragoza y ya llegan cinco veces más que hace un año

China era en 2019 el principal emisor de viajeros con destino a la capital aragonesa. Suponían alrededor de un 20% de todos los turistas extranjeros que llegaban a la ciudad, duplicando a Francia, el segundo país en el ranquin. Y dada su importancia el Ayuntamiento de Zaragoza centraba buena parte de sus esfuerzos en este área en mantener y seguir atrayendo a los visitantes de este país. Pero la pandemia lo truncó todo y el batacazo que supuso en general para todo este sector fue mayor en este caso, con las fronteras de la región asiática cerradas hasta hace apenas unos meses. Ahora, el turismo chino comienza a recuperarse y en el Consistorio zaragozano se muestran positivos de cara a recuperar las cifras previas a la irrupción del coronavirus.

No obstante, el camino a recorrer todavía es largo. En 2019 llegaron a la capital aragonesa un total de 79.374 turistas procedentes de China, el 20,8% del total de visitas del exterior. A un impacto económico estimado de 135 euros por persona y día, según apuntan desde la sociedad municipal Zaragoza Turismo, el valor de este sector para la economía de la ciudad es importante. Permaneciendo un solo día en la ciudad, ya se rozarían los 11 millones de euros de beneficio en distintos negocios relacionados. Por dos días, ya serían algo más de 24 millones.

No obstante, de esos positivos datos se pasó, desde mayo de 2020, a prácticamente cero. Y hasta ahora no se habían vuelto a registrar apenas visitas de estos viajeros, quedando en unas cifras meramente residuales. No obstante, como destaca el gerente de la sociedad municipal, Conrado Molina, actualmente ocupan el séptimo puesto en la clasificación de países emisores de turistas que compartió el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos del pasado mayo. Pese a que todavía no tiene nada que ver con las cifras precovid, el crecimiento está siendo exponencial, porque tan solo un mes antes estaban en la posición novena.

Destino a visitar

Pero la diferencia es mucho mayor si se compara con el año pasado. En mayo de 2022 llegaron únicamente 217 viajeros procedentes de la República Popular China, mientras que en esta ocasión se han alcanzado los 1.378, un 535% más. Para Molina, "los mimbres de la recuperación se están poniendo". "Actualmente, no hay un turismo chino con la potencia que había antes en ninguna parte del mundo, pero lo importante es que se ha vuelto a reactivar y que Zaragoza sigue estando como destino a visitar", resume.

Y recuerda que, pese a que estos viajeros desaparecieron por completo de la ciudad –solo llegaban por motivos de trabajo o aquellos que, pese a tener pasaporte chino, residen en otro país–, el Ayuntamiento continuó con su trabajo de promoción, como por ejemplo a través de la página web 'Nihao Zaragoza' o con actividades especiales en el bus turístico. Y precisamente mañana, comenta, Molina viajará a Madrid junto a la concejala responsable del área de Cultura, Sara Fernández, para participar en unas jornadas en las que se profundizará en el desarrollo de estrategias para recuperar al mercado emisor chino.

Mientras, el gerente de Zaragoza Turismo añade que los viajeros llegados de otros países también están creciendo. Destaca, por ejemplo, Estados Unidos, que ocupó en mayo el cuarto puesto y para el que también se están impulsando acciones de promoción. La tabla la completan, por arriba, Francia, Italia y Portugal.