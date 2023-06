Isabelle Campagne: la pionera del ‘boom’ de la manicura en Zaragoza

Llegó Isabelle Campagne a Zaragoza por amor. Y aquí sigue, 22 años después, tras recorrer un camino que si echa la vista atrás era de lo más improbable. Lo suyo es la manicura y la belleza a través de las uñas, un fenómeno que va al alza.

Al cambiar de país tuvo que dejar atrás su trabajo en el mundo del ‘marketing’ y la publicidad por no dominar entonces el castellano. Pero hubo otra circunstancia que acabó siendo aún más determinante para el que iba a ser su futuro profesional: "Yo siempre me había comido las uñas, de manera que las escondía. En Francia, desde los 17 años muchas veces las llevaba postizas", cuenta. "Cuando llegué a España no encontraba a nadie que me diera este servicio, hasta el punto de que volvía una vez al mes a casa para arreglármelas". Fue así como Isabelle vio un nicho de mercado que la llevó a abrir un pequeño salón de manicura en la calle de Bolonia. Le puso de nombre Isabelle C. Más de dos decenios después se ha convertido en Isabelle Nails, que actualmente cuenta con tres sedes en la capital aragonesa (Bolonia, 6; Azoque, 1 e Isaac Peral, 14).

De un negocio que comenzó en solitario, ahora tiene 30 personas a su cargo. A estas alturas puede decirse que ella fue una pionera en la capital aragonesa del ‘boom’ que hoy en día supone arreglarse las manos y los pies.

Isabelle fue la primera en la ciudad en abrir un salón exclusivamente dedicado a este tratamiento estético. En su caso, en los inicios, únicamente centrado en la manicura francesa, esa que consiste en marcar el extremo de la uña con una rayita blanca y combinarla con colores de esmalte básicos de la gama de los rosas o los porcelana.

"Las jóvenes son las más aficionadas, pero cada vez hay más señoras mayores que se atreven, es la forma de añadir un toque diferente, las uñas es algo en lo que se atreven a arriesgar"

"Cuando empecé era en lo que estaba especializada, tiré de la escuela francesa de la manicura, pero adaptado a España". Además, desde sus inicios Isabelle empezó a introducir técnicas y productos entonces desconocidos e innovadores, como los ‘peelings’, diversos tratamientos hidratantes o herramientas como lápices borradores de esmalte.

Isabelle Campagne, fundadora de Isabelle Nails. Toni Galán

Pero el público empezó a pedir más, recuerda. Fue a través de lo que solicitaban las propias clientas como Campagne empezó a ampliar la gama de servicios. Una tendencia que acabó de explotar con la llegada de las redes sociales.

La francesa explica que el advenimiento, sobre todo de Instagram, y más tarde de otras redes sociales como TikTok, ha sido determinante a la hora de situar la manicura y pedicura en la esfera cotidiana del cuidado personal. Ahora, hacerse la manicura fuera de casa es algo a lo que se recurre con frecuencia. No solo eso, a su juicio, la manicura ha alcanzado otros terrenos de los puramente estéticos: “Creo que gusta y engancha tanto porque es algo que hoy en día está muy personalizado, las mujeres -y cada vez más hombres- eligen colores o los dibujos que de alguna manera les representan".

‘Nail art’

En este sentido, el llamado ‘nail art’ ha jugado un papel fundamental. Un fenómeno que Isabelle advierte ya como intergeneracional: "Las jóvenes son las más aficionadas, pero cada vez hay más señoras mayores que se atreven, es la forma de añadir un toque diferente, las uñas es algo en lo que se atreven a arriesgar".

"Prácticamente no se puede hablar ni de modas, en manicura se lleva todo. Pero este verano dominan los neones, los naranjas, los malvas o los azules".

Precisamente la oferta de colores es, según Isabelle, el fuerte de sus salones. "Tenemos una paleta interminable y colores muy originales", se enorgullece.

Asegura que no hay ninguno que se elija más que otros. «Hay tendencias, este año se llevan los neones, los naranjas, malvas o azules», admite. Pero vuelve a su teoría de que la manicura es cada vez más una expresión de uno mismo, de sus propios gustos: "Es que prácticamente no se puede hablar ni de modas, en manicura se lleva todo". Si bien advierte que la manicura francesa con la que empezó y el clásico rojo están en retroceso.

Si de algo se felicita Isabelle Campagne es de haber contribuido a que la manicura y la pedicura hayan dejado de ser algo solo para ocasiones especiales. De hacerse la manicura en casa, muchas mujeres y cada vez más hombres eligen los salones especializados para decorar sus manos y pies.

Belleza y salud

Pero hay más que coquetería. La manicura y la pedicura son para Isabelle también salud. Así, subraya cómo han avanzado los productos en torno a este mundo. En su caso, todos son veganos, sobre todo por lo que tienen de menos agresivos especialmente para personas que están pasando un cáncer.

Las técnicas también son menos invasivas. Es más si algo destaca esta profesional de las manicuras actuales es que "se adaptan a cada persona". Tanto las técnicas como los productos. Cada calidad de piel, incluso cada tono de la misma, merece productos diferentes y adecuados.

En la frecuencia con que se acude al salón, Isabelle también ha notado que se ha incrementado enormemente. El verano sigue siendo la época fuerte. Pero, dice, "en invierno hacemos hasta pedicuras, y eso que el año que empecé, en esos meses solo hice una".