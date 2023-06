Azcón se despide entre lágrimas del Ayuntamiento: "Ha sido un honor"

Se esperaban lágrimas. Y no ha habido decepción. El último pleno de la corporación municipal ha puesto este miércoles el emotivo cierre a cuatro años de encuentros y desencuentros políticos, debates, acuerdos, discusiones y conflictos y ha abierto la puerta a un nuevo ciclo político que comenzará oficialmente este sábado, con la investidura de Natalia Chueca como alcaldesa de Zaragoza.

Dieciocho concejales han dicho adiós a la institución en una sesión que ha cerrado el regidor en funciones, Jorge Azcón, visiblemente conmovido por poner fin a su etapa al frente del Consistorio.

Apenas cuatro palabras le han bastado a Azcón para no ser capaz de contener la emoción y romper a llorar. "Envidio la fortaleza con la que habéis hecho todas las intervenciones", ha comenzado, dirigiéndose a los ediles que le han precedido en el uso de la palabra. Pronto ha asumido que se trataba de una intervención "difícil", por lo que ha optado por la brevedad: "Gracias y perdón. Siempre se pueden hacer las cosas mejor o hay palabras que podrían no decirse. En cualquiera de los casos, ha sido un honor".

Con esta despedida, que también ha sido la del exalcalde Pedro Santisteve (ZEC), el Ayuntamiento pone fin a un ciclo político que empezó hace ocho años convirtiéndose en una de las denominadas ciudades del cambio. La nueva corporación será muy diferente, con Zaragoza en Común mucho más debilitado que en aquel entonces (pasa a tener dos concejales), con Podemos ya sin ninguna representación y con el PP a un edil de la mayoría absoluta.

Alberto Cubero, uno de los concejales más combativos, ha sido fiel a su estilo. “Es verdad que no he guardado la cortesía parlamentaria que se esperaba. A veces hemos sido demasiado vehementes o duros, pero la realidad que hay fuera es dura y vehemente. No retiro ninguna de mis palabras, pero pido disculpas. Me voy de aquí con más antecedentes judiciales, pero con ideas más claras que cuando vine”, ha subrayado.

El portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, ha sacado pecho de los logros durante su etapa como concejal de Economía, Hacienda y Cultura y de la importancia que “ha tenido y tendrá” la formación morada en la historia de España. “Salvamos a la ciudad de la ruina e iniciamos el comienzo de un modelo cultural”, ha destacado.

A los concejales que formarán parte de la próxima corporación les ha pedido que sean “valientes y dialogantes”. “Yo siempre he tenido la frente alta, la lengua ligera y libre y la esperanza intacta. Así vine y así me voy”, ha asegurado, al tiempo que ha pedido dejar de hablar de “pasados y pasaditos” y pensar el futuro. “De mí nadie se libra fácilmente, ni en el amor ni en la guerra. Mi familia me recupera ocho años después. Tened mucho cuidado, no sea que acabéis en mi novela”, ha dicho.

Carmen Herrarte, que vivirá la próxima legislatura en las Cortes, ha asegurado que este ha sido un “enorme privilegio” que jamás soñó. “Estoy feliz de que Natalia sea nuestra futura alcaldesa. Me siento tremendamente representada en ella. Es una mujer fuerte y valiente, una gran profesional que ha salido adelante completamente sola, sin ninguna discriminación positiva por origen o parentesco. Sabe hablar con la gente en el lenguaje del siglo XXI”, ha apuntado.

Entre las filas socialistas ha destacado el discurso de Luis Miguel García Vinuesa. “Vine a la política con ilusión y me voy con emoción”, ha dicho, asegurando que su mochila llena de recuerdos y amigos. “Vuelvo a a la universidad, que es el Dorado: la fuente de la eterna juventud. Nuestros chicos son siempre jóvenes, y algo se pega. Es mi casa, es mi vida y es donde quiero volver”, ha manifestado.