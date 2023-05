El parque Grande de Zaragoza florece en medio de un ambiente festivo y "auténticas obras de arte"

El espíritu festivo ha vuelto a florecer este sábado en el parque Grande de Zaragoza. Cientos de personas se han acercado hasta el pulmón verde de la capital para ver las llamativas intervenciones de la tercera edición del Zaragoza Florece, comprar en uno de los 30 puestos o, simplemente, relajarse escuchando jazz en la escalinata del Batallador.

La vistosa pasarela colocada en el puente de los Cantautores, obra de Carlos Curbelo y una de las novedades de este año, se ha convertido en uno de los puntos más ‘instagrameables’. Inspirada en la canción ‘Pisando Flores’ de Ara Malikian, lleva registrando filas desde primera hora. Tampoco han faltado los selfies en las grandes letras que reciben a los asistentes, hechas de claveles de todos los colores, hortensias, girasoles y flores tropicales.

La gran afluencia, con tranvías dobles en sentido Valdespartera, ha animado también las ventas. “Si le gusta, no se lo piense, que luego no habrá”, recomendaba Rosa Aldana, voluntaria de la Fundación San Vicente de Paúl, a una de las clientas. En este puesto, “todo es único y está hecho a mano”. “Yo misma he elaborado alguno de los cuadros. Estamos vendiendo mucho. A la gente les encantan los propios cuadros y las letras de flores”, contaba.

Cada rincón se ha convertido en un ‘photocall’. Pero más allá de las fotos, también ha habido oportunidades para aprender. De ello se encarga, por ejemplo, la Asociación Cultural Zaragoza Bonsái. “Llaman mucho la atención. Muchos preguntan sobre cuáles son las mejores especies para empezar y las más adecuadas para el clima de Zaragoza”, apuntaban José Luis Clerigué y Carmen Alvarado.

Y mientras unos aprendían a cuidar de estas joyas en miniatura, otros se entretenían con los columpios y los marcos al más puro estilo ‘National Geographic’ colocados a escasos metros. “Son auténticas obras de arte”, decía otra de las asistentes al ver las coloridas intervenciones de este año, confeccionadas por artistas nacionales e internacionales.

Una de las más concurridas está siendo el túnel floral elaborado por los alumnos del Centro de Formación Río Gállego de Zaragoza Dinámica, una estructura decorada con luces rosas de neón en la que puede leerse ‘Pasión por la vida’ y con la que “es imposible no fotografiarse”.

“Yo ya estuve el año pasado, pero para mi amiga es la primera vez”, contaban Margarita Martínez y Rosario Torres mientras esperaban en la fila con las notas de ‘Imagine’ sonando de fondo. “Me ha gustado sobre todo cómo han dejado la entrada y cómo han arreglado el tren chu chú”, decía la primera, mientras que la segunda se quedaba con la pasarela de moda del puente de los Cantautores. “Me encantan las flores, así que estoy como un niño con zapatos nuevos”, reconocía.

Entre tanta flora ha habido, incluso, tiempo para aprender inglés con el teatro de Kids&Us, que ha ‘hipnotizado’ a los más pequeños, pendientes de cada palabra y movimiento sentados en el césped o en tumbonas.

Tampoco ha faltado oferta musical, con propuestas en diversos puntos, como el engalanado Quiosco de la Música, donde se ha podido bailar al ritmo de ‘Achilipú’.

Donde apenas había sitio era en la zona de picnic, mientras que en las ‘food trucks’, todo estaba preparado para la hora punta. “En nuestro caso, es la primera vez. Estos días, las ventas han estado algo contenidas, pero hoy y mañana estará todo mucho más animado", ha dicho Ana Milán, de Luigi's.