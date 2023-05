Rogelio Alonso: "No puede haber paz sin justicia con el terrorismo"

¿Por qué los terroristas del IRA perdieron la guerra, pero ganaron la paz?Martin Luther King decía que no puede haber paz sin justicia. La organización terrorista IRA se había debilitado mucho por las políticas coactivas, se vio forzada a cambiar de táctica y utilizó el terrorismo como una moneda de cambio. En vez de tener la valentía de detener su campaña de violencia sin intentar coaccionar para extraer concesiones, entró en ese proceso de reclamarlas para dejar una táctica que no le funcionaba. Una de ellas fue la excarcelación de 400 presos condenados por delitos de terrorismo y salieron a la calle amnistiados a pesar de ser juzgados con todas las garantías. No solo eran del IRA sino también de organizaciones terroristas unionistas. Es una enorme injusticia porque la mayoría de la población de Irlanda del Norte había condenado la violencia y ve que se le impone. Por eso concluyo que el IRA perdió la guerra y ganó la paz.

Además, el partido político Sinn Fein, el sustituto del IRA, es mayoritario en Irlanda del Norte…Es otro indicativo de que los gobiernos aceptaron ofrecerle al IRA una pista de aterrizaje con su brazo político. Hay una contradicción porque la mayoría de la población de Irlanda del Norte se opuso al IRA y defendió la no violencia contra el Sinn Fein. Pero ahora los gobiernos refuerzan a los violentos porque de esta manera hay paz y esto es muy injusto. El primer ministro de Irlanda del Norte, Garrett Fitzgerald, criticó la propaganda política del Sinn Fein porque asesinaron a miles de personas y como no conseguían sus objetivos, se convierten en el partido de la paz.

Se cumplen 22 años del asesinato de Manuel Giménez Abad en Zaragoza y aún no se ha celebrado el juicio a los dos etarras.Hay varios tipos de justicia, la política y la penal. El asesinato de un zaragozano que no se haya juzgado todavía es terrible porque para la familia se complica hacerle frente tanto tiempo. Al ser humano no le devuelven su ser querido, pero necesita algo de justicia. El juicio es muy importante para que haya un cierre, pero a veces los esfuerzos de las Fuerzas de Seguridad del Estado no aportan pruebas suficientes. No puede haber paz sin justicia con el terrorismo.