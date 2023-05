Carmina y Jesús ceden el testigo de la frutería con más solera de La Magdalena

"¿Ya os queda poco, eh?", dicen las clientas señalando el cartel donde dice que Jesús Aranda y Carmina Trinchán se jubilan el próximo 20 de mayo. Ese sábado dirán adiós a 46 años con su local abierto en el número 59 de la calle Mayor de Zaragoza, en pleno barrio de la Magdalena. Un tiempo en el que Frutas Jesús, su negocio, se ha convertido en una auténtica institución.

Dejan huérfana de su compañía a su fiel y variada parroquia, pero no de un rincón abierto a las frutas y verduras. Ceden el testigo a otros especialistas en el género, Frutas Cester, que continuarán su estela, aplicando su sello personal.

En realidad, Frutas Jesús empezó siendo una pastelería, una de las cuatro sedes que entonces tenía La Eléctrica en Zaragoza. Fue la madre de Carmina, Josefina, la que decidió abrir un proyecto paralelo en el espacio contiguo. Una tienda que fue "como un tiro" y a la que acabó dedicándose toda la familia. "Mi madre era muy buena vendedora", recuerda Carmina. "Ella atendía y yo le hacía las cuentas". Entonces no era como ahora, que el peso te sacaba la cuenta.

Después llegó Jesús, que se incorporó aún como novio de Carmina nada más terminar la mili. Él era del barrio. Pero Frutas Jesús también ha tenido siempre un pie puesto en Movera, de donde son Carmina y su familia y donde aún viven.

Esa conexión con una zona de buena huerta en Zaragoza ha sido uno de los pilares del éxito de Frutas Jesús: "El género". "Es que aquí nunca ha faltado de nada, porque Jesús es que no lo permite", dice Carmina de su marido. "Si faltan bisaltos yo le digo 'no pasa nada por un día', pero él tiene que ir. Se ha desvivido por ir al mercado, no duerme por comprar lo mejor".

Jesús es un hacha en Mercazaragoza. Todos los días se levanta antes de las 4 para elegir lo mejor. Una oferta que completa con contactos en Movera. "De ahí por ejemplo vienen esas alcachofas o la borraja, que hoy solo la tendremos dos o tres tiendas en Zaragoza", dice señalando unas matas "que no tienen canuto".

Cuando el género llega a la tienda "nos gusta ponerlo todo bien, en cajas aparte, en cestas, que se vea todo bonito, eso nos cueata por lo menos una hora". Hasta las 9.00, cuando abren la puerta. Hasta las 14.00. "Siempre hemos cerrado por la tarde", algo que nunca han querido cambiar para "tener vida, abriendo por la tarde hubiéramos vendido más, pero lo hemos tenido siempre clarísimo".

La prescripción y la confianza han formado parte del ADN de Frutas Jesús. "Hemos sido siempre muy sinceros -opina Carmina- Les digo: 'No te lleves aún judías verdes que es pronto y acabarás harto". "Y las receticas, que son la táctica de Jesús", añade riendo. Algo que agradecen sobre todo las nuevas generaciones de clientes. "Aquí hemos tenido clientela muy fiel. Antes teníamos muchos pedidos, que llevaba José, que era una maravilla. Hay gente que se ha mudado de barrio y a la que aún le servimos. Y otra a la que le podríamos preparar lo que quiere solo al verlos entrar por la puerta. En los últimos años se ha incorporado gente más joven, sobre todo los sábados, que vienen parejicas. Lo hacen en busca de nuestras recomendaciones, gente que se deja aconsejar porque se pierde en las grandes superficies". Dicen Carmina y Jesús que esa es una manera de pensar muy "de este barrio". "Al que le debemos todo", subrayan.

Entrar en Frutas Jesús es hacerlo en un entorno que apuesta, sobre todo, por la fruta de temporada. "Prueba estas cerecicas -anima Jesús- que son de Caspe, y para ser las primeras están muy buenas de comer, como no ha llovido... Pruébalas, pruébalas".