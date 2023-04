Cinco heridos en un accidente de tráfico en Mequinenza

Cinco personas han resultado heridas en un accidente de tráfico que se ha producido a primera hora de esta tarde en la N-211 a la altura de Mequinenza.

El aviso ha sido recibido en torno a las 14.00, después de que una furgoneta se saliera de la vía por su izquierda y acabara chocando contra un talud.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado bomberos de la Diputación de Zaragoza del parque de Caspe y bomberos de la Diputación de Huesca del parque de Fraga, que han tenido que excarcelar al copiloto. Los cinco ocupantes del vehículo han resultado heridos de diversa consideración. También han intervenido sanitarios del 061 y la Guardia Civil.

Según informan fuentes de tráfico, no ha habido que lamentar ningún fallecido. La zona del accidente está muy próxima al límite con Lérida, por lo que no se descarta que algún herido haya podido ser trasladado hasta allí. La calzada es de sentido único y se prevé que haya causado algún tipo de alteración en el tráfico, aunque no hay ninguna confirmación oficial al respecto.