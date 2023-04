Corredora del Maratón: “He estado a punto de retirarme pero tenía que llegar a la meta como homenaje a mi amiga”

La Maratón de Zaragoza ha acogido a miles de corredores que han recorrido las calles de Zaragoza este domingo para participar en esta exigente prueba deportiva.

Muchos de ellos son deportistas profesionales pero también se suman a esta carrera cientos de corredores amateurs que la llevan a cabo por diferentes razones: superación personal, amor al deporte y también, por qué no, como homenaje a alguna persona.

Es el caso de Visitación Martínez, una zaragozana que ha querido hacer de su carrera un homenaje a su amiga Ana, fallecida por una enfermedad el pasado 12 de febrero. “Era mi amiga del alma, de toda la vida. Nos conocíamos desde el colegio y hemos mantenido siempre esa amistad”, recuerda la corredora. “Con su fallecimiento he sufrido una pérdida muy importante. Todavía estoy pasando por ese dolor”, dice, emocionada.

Por ese motivo, decidió dedicarle este Maratón a Ana, el último en el que va a participar. “Siempre me ha acompañado en todas las carreras. Me llamaba por teléfono para ver cómo me había ido o salía a la calle a aplaudirme a su paso, e incluso corrimos juntas una 10K en una ocasión y cruzamos la meta de la mano”, explica Visitación.

Por eso, para esta carrera, que ha corrido junto a su cuñado y un amigo, ha llevado una camiseta realizada especialmente para la ocasión en la que se puede leer ‘Juntos hasta la meta’. “Decidieron acompañarme y llegar todos juntos por Ana”, señala Visitación. También puede leerse ‘Por Ana’ bajo el número de su dorsal.

Camiseta y dorsal para el Maratón de Zaragoza como homenaje a Ana, amiga de la corredora Visitación Martínez. V.M.

La prueba no ha sido fácil y, a pesar de la preparación previa y de que no es la primera que realiza -ya ha corrido otras 7 más- “he estado a punto de retirarme en el kilómetro 34. Me he empezado a sentir mal, no solo físicamente sino también emocionalmente, pero como tenía una motivación muy fuerte, he decidido seguir adelante”, confiesa la corredora.

“Al verme mal, mi cuñado me ha dicho que parara un momento y caminara unos metros. Se me ha ido pasando y he continuado despacito porque solo me quedaban 8 kilómetros para la meta”, añade Visitación. “Para mí era muy importante llegar hasta el final hoy”, afirma.

Y lo ha conseguido. Visitación y sus dos acompañantes han cruzado la meta en la plaza del Pilar. “Estoy emocionada y a la vez muy satisfecha y contenta. Quería hacer eso por Ana. Que mi último maratón fueses un homenaje a mi amiga”, concluye esta corredora.