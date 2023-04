Quejas en Calatayud por encontrar cerrada la colegiata de Santa María a las visitas

La reapertura de la colegiata de Santa María de Calatayud, tras más de una década clausurada por unas obras de restauración que han superado los cuatro millones de euros invertidos principalmente entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Ayuntamiento, se presentó hace casi un año como una baza a favor del turismo en la ciudad. Sin embargo, desde entonces, las quejas son recurrentes por encontrar sus puertas cerradas a las visitas, incluso de personas que quieren ver únicamente el templo.

"El Jueves Santo y el Viernes Santo estuvo todo el día y con mucha afluencia y el sábado, también. Únicamente el domingo se abrió en el horario de misa", argumentaba el abad del templo, Jesús Vicente Bueno. Asimismo, explica que se han establecido unos horarios determinados de visita y un precio de entrada general de cuatro euros –tres para grupos y jubilados- desde hace tiempo. Asimismo, se trabaja en una página web que pueda ayudar en este sentido.

Sin embargo, el concejal bilbilitano de Turismo, Jorge Lázaro, reconocía, puntualizando que el Consistorio no tiene potestad sobre el edificio, que "las incidencias que haya en la oficina de Turismo se trasladarán a la Diócesis de Tarazona, porque no se ha normalizado ni la apertura con horario ni los precios". Según ha podido saber este diario, esas quejas se vienen produciendo durante todo el año y no de forma puntual, tanto para visitas guiadas como individuales.

"Genera cierto sonrojo, como administración pública que ha invertido mucho dinero junto al Ministerio de Movilidad. Nos gustaría que estuviera abierta permanentemente y así se lo hemos transmitido de forma reiterada a los gestores que nos dijeron que iban a establecer unos horarios", indicaba el alcalde, José Manuel Aranda.

En este sentido, Aranda recordaba que en junio del año pasado y durante tres meses el Ayuntamiento impulso un proyecto junto a la Fundación Rey Ardid para mantener unos días y horarios de apertura fijos. "Se habilitó a través de Turismo y ya depende de la Diócesis que se pueda mantener", ahondaba.