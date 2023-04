El PSOE de Calatayud exige información sobre las expulsiones cruzadas en Ciudadanos

El PSOE en el Ayuntamiento de Calatayud ha anunciado este lunes en una rueda de prensa que solicitará los documentos que obran en el Consistorio referentes a las expulsiones cruzadas entre los integrantes del grupo municipal de Ciudadanos: primero el documento que remitieron hace una semana José Hueso y Jorge Lázaro pidiendo que Belén Jiménez pasase a ser concejal no adscrita y, segundo, el escrito de alegaciones de esta, en el que pedía amparo para mantener su condición y pedía que fueran sus hasta ahora compañeros los que se marchasen del grupo y entregasen el acta como ediles.

"Queda en entredicho el pacto de gobierno que firmaron PP y Cs, la configuración de las comisiones informativas y todo eso pudiera representar una pérdida de derechos para el PSOE", argumentaba Ruiz. Ante este escenario, exigía al alcalde, José Manuel Aranda, que "en 48 horas convoque una junta de portavoces en la que manifieste si ha cesado o va a cesar" a los ediles que se presentaron bajo las siglas de la formación liberal.

Así, Ruiz valoraba que "si el alcalde la hubiera convocado (la junta), sabríamos qué documentación ha llegado y la situación jurídica de los responsables de Servicios Sociales (Jiménez), Grandes Contratos (Hueso) y Turismo (Lázaro). "Podría darse la circunstancia de que las resoluciones que firmasen podrían ser nulas", advertía. Sobre esta indefinición, Ruiz la calificaba como una "situación que no es simple y de absoluta trascendencia", a la vez que la tildaba de "rocambolesca".

De la misma forma, cargaba directamente contra José Hueso, de quien decía que "no tiene reglas escritas ni tácitas" y que carece de "escrúpulos" y de "los más mínimos principios políticos". "Si los tuviera y no es de Ciudadanos, lo primero que tendría que haber hecho es irse del Ayuntamiento hace dos años, cuando dijo que no pertenecía", insistía.

Cuestionado tanto él como la nueva candidata, Sandra Marín, por si han mantenido contactos con Jiménez, han reconocido que sí "para mostrar nuestra solidaridad y reconocer su trabajo". Han especificado que no le sondearon para formar parte de la nueva candidatura socialista sino "para saber si abandonaba Ciudadanos". "Somos conscientes de que va a desaparecer y ese electorado antes de que se vaya al PP que se vaya al PSOE".

En la rueda de prensa previa, la convocada semanalmente por el alcalde, Aranda ha valorado que este caso "no afecta a lo importante, que es la estabilidad del Ayuntamiento" ya que el pacto de gobierno que rubricaron en 2019 "se mantendrá, porque es de palabra y entre personas".

Sobre si la Secretaría municipal ha decidido sobre la convocatoria de un pleno para dar cuenta de las expulsiones y la consecuente reorganización de la representatividad y proporcionalidad de los grupos, el regidor ha apuntado que "todavía se está consultando".

Por su parte, Hueso, presente en la rueda de prensa, ha declinado realizar declaraciones.

Nueva lista del PSOE a las municipales

El pasado viernes la asamblea de la Agrupación Local del Partido Socialista aprobó por "amplia mayoría" la propuesta de lista encabezada por Sandra Marín. Fue mediante voto secreto en urna y a través de un comunicado se valoraba que se trata de una candidatura con "una profunda renovación" pero que "mantiene un equilibrio entre experiencia y juventud".

En la futura papeleta, el cierre honorífico es para Víctor Ruiz y Julia Olivas, repiten en puestos de salida los actuales ediles Jesús Monge, Yolanda Júlvez y Ana Vicén y no aparece Santiago Mingotes, concejal los últimos 12 años y actual secretario de Organización de la agrupación local. Cuestionada Marín, detallaba que a Mingotes se le ofreció ser el número seis y que lo rechazó.

Por su parte, Mingotes, que también es consejero comarcal, prefería no realizar declaraciones al respecto.