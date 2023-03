El Seprona se lleva por segunda vez al bull terrier que ha estado atormentando a los vecinos de Sobradiel

Durante los últimos meses los vecinos de Sobradiel, en Zaragoza, han vivido en tensión constante por los ataques de un perro -concretamente un bull terrier- ha protagonizado en el municipio.

Han sido cinco las víctimas y Roberto el último de ellos. El animal lo atacó a principios de marzo, cuando sobre las 20.45 paseaba por las calles de su pueblo a su cachorro. El hombre explicó que pudo poner a su mascota a salvo sobre el techo de un coche, pero él sufrió un mordisco a la altura del muslo.

Este viernes por la mañana, sobre las 10.00, la patrulla del Seprona de Casetas, con apoyo de patrulla de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de Casetas y junto con personal del Albergue de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) han procedido a la entrega y traslado del animal hasta el mencionado albergue.

Fuentes del cuerpo informan que no ha sido necesario hacer uso de medios coercitivos, ya que el titular del animal ha colaborado con los agentes.

Desde el Ayuntamiento de Sobradiel han hecho llegar un comunicado a todos los vecinos para informar sobre la retirada del bull terrier, que ha quedado a disposición del Centro de Protección Animal del la DPZ.

"Hemos vivido con mucho miedo"

Sara García, vecina de Sobradiel, ha confesado haber vivido unas semanas con "mucho miedo" de poder sufrir un ataque del animal.

"Yo vivo cerca de dónde han sido los ataques. Por suerte no me lo he cruzado nunca, pero salía a la calle con miedo", ha explicado esta joven que está realizando prácticas en el centro escolar del municipio.

"En el colegio no se hablaba de otra cosa", ha asegurado añadiendo que han temido por la seguridad de los niños que acuden al centro cada día, ya que que el perro también se ha escapado en horario escolar.

Ahora, los vecinos de Sobradiel esperan que esta sea "la definitiva", porque este animal ya estuvo internado en la perrera de la DPZ, y tras un proceso legal, sus dueños consiguieron llevarlo de nuevo al pueblo.

La joven se siente "aliviada" con la noticia de que el bull terrier ya "no va a campar libre por el pueblo" y celebra que se puedan retomar las actividades fuera del centro escolar -como acudir a la biblioteca- que habían sido suspendidas por temor a los ataques.