El Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil refuerza la vigilancia del medio rural en la Comarca de Valdejalón

El Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil ha incrementado sus labores de vigilancia en los diferentes municipios de la Comarca de Valdejalón. El objetivo de este despliegue es reforzar la seguridad en el entorno agrario y complementar el trabajo realizado de manera habitual por los efectivos de seguridad ciudadana.

Los servicios de patrulla a caballo en el campo se vienen realizando ya desde hace varios años en las zonas rurales, al considerar que son unidades especialmente idóneas para lastareas de vigilancia y control en los entornos agrícolas.

El uso de estas unidades en el entorno rural ha sido demostrado como "muy eficaz" para disponer de una visión más elevada del terreno y, que además ofrece la posibilidad de patrullar por lugares a los que los vehículos convencionales no tienen acceso, ya que también cuentan de forma permanente con el apoyo de un dron para garantizar la vigilancia aérea de las grandes extensiones de cultivo.

Desde la Delegación del Gobierno en Aragón, tal y como han informado en una nota de prensa, se están impulsando diferentes mecanismos para prevenir y actuar ante hurtos y robos de material agrícola.

Además de la activación de este escuadrón, se ha incrementado la presencia de agentes en el resto de zonas afectadas por la delincuencia rural en la provincia de Zaragoza con la movilización de equipos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), del núcleo de reserva y con las Unidades de Seguridad Ciudadana (Uswcic), así como con la activación de los equipos ROCA especializados en este tipo de supuestos delictivos.

Para garantizar la colaboración y detectar la actividad delictiva, desde la Delegación y las Subdelegaciones no solo se está coordinando todo este dispositivo de refuerzo de recursos con Guardia Civil, sino que han insistido en la necesidad de presentar denuncia en todos los casos, aunque se trate de robos o hurtos de poca importancia económica, debido a que la ausencia de denuncia favorece la impunidad del delincuente y la reiteración de este tipo de delitos.

El Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil es una unidad a caballo especializada creada en 1958. Su sede central está ubicada en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid). Los caballos proceden de la yeguada militar de cría caballar, perteneciente al Ministerio de Defensa.

Recomendaciones

Desde la institución han recordado que si se observan movimientos sospechosos o de tránsito de personas extrañas en zonas próximas a las propiedades, los agricultores y ganaderos pueden ponerse en contacto con la Guardia Civil a través del teléfono 062, un método más efectivo que la comunicación directa con los cuarteles, porque desde ahí se centralizan todas las llamadas y se desvían de forma inmediata a la patrulla más cercana.

Asimismo, han indicado que el caso de que se observen movimientos o personas extrañas próximas a las zonas de explotación, se anoten datos como matrículas, descripción o cualquier otro tipo de detalle que puedan apreciar.

Entre otras recomendaciones, desde la Delegación del Gobierno en Aragón han instado a cambiar la rutina de trabajo en la explotación al menos una vez por semana, y en la medida de lo posible, habilitar lugares de seguridad para la custodia del material agrícola e instalar o simular algún sistema de vigilancia. Además, de comprobar siempre cerraduras de puertas y ventanas al salir de las instalaciones.

Por otra parte, han manifestado que anotar y guardar la numeración, marca y modelo de la maquinaria o herramientas más valiosas y una fotografía puede ser muy útil para la investigación en caso de robo.

También han incidido en la importancia de no dejar nada visible de valor, y en caso de estar presente durante el robo en la instalación, lo primero es protegerse en un lugar seguro y no enfrentarse a los intrusos, y en cuanto tenga ocasión, se llame al teléfono de la Guardia Civil 062. Han hecho hincapié en no tocar nada para evitar destruir pruebas, vestigios o huellas.

El uso de la aplicación móvil 'AlertCops', disponible para iOS y Android' facilita la comunicación inmediata y geolocalizada de cualquier hecho delictivo pudiendo, incluso, enviar a la Guardia Civil archivos de vídeo y fotografía.