Apagón en varios puntos de Zaragoza al incendiarse dos subestaciones eléctricas casi al mismo tiempo

Pasadas las doce del mediodía de este martes, un apagón eléctrico ha sorprendido a los zaragozanos, que de pronto han visto cómo las luces del centro de la ciudad se han apagado en algunas zonas. Algunos semáforos han dejado de funcionar, comercios a oscuras y clientes preocupados se han repetido, aunque solo en algunos locales de la áreas afectadas y con distinta duración. En una mañana donde el agua no ha cesado, el suministro ha ido volviendo poco a poco, en calles céntricas como San Miguel solo ha faltado la luz una media hora en dos cortes, pero en edificios de viviendas próximos a la sede de Endesa, en la calle Aznar Molina, han estado más de dos horas sin electricidad.

Fuentes de la compañía eléctrica, la distribuidora en Aragón y propietaria de las céntricas instalaciones donde se han producido las averías, han indicado que la incidencia ha tenido lugar en la subestación transformadora Miraflores (situada en el Camino de las Torres con Cesáreo Alierta) y en la situada junto al río Huerva, en la calle Aznar Molina. Al parecer, la masiva avería eléctrica se ha producido al tener lugar incendios en ambas subestaciones. Al menos ha habido 24.000 clientes afectados y los bomberos y los técnicos de la compañía eléctrica han estado trabajando para reponer el servicio a la mayor brevedad posible. El director general de Endesa en Aragón, Ignacio Montaner, ha permanecido en el exterior de la sede supervisando los trabajos.

Empleados de Endesa de la citada sede de Aznar Molina han sido desalojados por precaución siguiendo los planes de evacuación de la compañía. "Pensábamos que era un simulacro", han asegurado ya en la calle en uno de los corrillos que se han formado en el porche del edificio de viviendas contiguo, donde se resguardaban de la lluvia. La calle ha tenido que ser cortada al tráfico por la Policía Local, si bien se ha reabierto después.

Evaluar los daños

A última hora de la mañana a los empleados, que aguardaban en la calle, se les ha comunicado que no podían volver al interior del edificio ni siquiera a recoger sus pertenencias. "Tengo mi portátil dentro", comentaba una trabajadora de una empresa externa, que se encontraba en una reunión en la sede cuando se ha producido el desalojo. Dentro había quien tenía incluso el bolso al haber salido de forma apresurada.

Precisamente, poco después de las 14.30 los bomberos han finalizado su intervención y los técnicos de Endesa han podido acceder y evaluar los daños en ambas subestaciones, según fuentes de la eléctrica. Esta ha comenzado a analizar las causas de las dos averías.

Fuentes del Ayuntamiento han informado que los Bomberos de Zaragoza del parque 1 y parque 3 han trabajado desde las 13.00, momento en el que han recibido el aviso de la compañía Endesa, hasta las 15.00 en la extinción de los incendios provocados en estas dos subestaciones eléctricas, prácticamente al mismo tiempo. Los efectivos desplazados a Aznar Molina han sido un vehículo de mando bomba urbana ligera, ambulancia y una unidad de personal y carga, mientras que al Camino de las Torres se han trasladado una bomba urbana ligera, una ambulancia y un vehículo de mando, han detallado.

"El fuego no se ha extendido más allá de los transformadores, por lo que no ha habido daños materiales en la vía", han detallado desde el Ayuntamiento. Por otro lado, los efectivos municipales han tenido que atender y asistir en distintos puntos de la ciudad a personas que se han quedado atrapadas en ascensores.

Antonio Pérez, conserje en el enorme bloque de dos torres de 17 plantas de viviendas en el que se han resguardado los empleados de Endesa, daba el relevo a sus compañeros a las 14.00. "Ahora hay que dejar que se restablezca todo", comentaba a una vecina que preguntaba si se podía coger el ascensor nada más volver la luz. Iván Lezcano, el conserje mantenedor, ha calculado que habrán estado unas dos horas y media sin suministro. "Tanto tiempo no ha durado nunca, solo ha habido alguna vez un microapagón", ha señalado. "La luz se ha ido de un momento a otro", ha añadido Juan Guillermo Vélez, su compañero. En su caso "no había nadie en los ascensores". Una señora mayor que esperaba a su hija no se atrevía a subir hasta uno de los pisos más altos y esperaba en la entrada a que ella bajara con su nieto para llevarlo al colegio.

Vuelta de la luz por zonas

Álvaro Calvo, un comercio afectado por el corte de luz en la calle de San Miguel. Heraldo.es

La luz se ha ido dos veces en la zona de la calle de San Miguel, pero antes del mediodía los vecinos han recuperado el suministro. Algunos comercios esperaba la hora de cierre del mediodía a oscuras. "Estoy abierto por si viene algún cliente a recoger algo", ha explicado Álvaro Calvo, de Naranja Center, un centro de reparación de móviles en la céntrica calle. "Ha habido un apagón pequeño, luego ha pegado otro como un fogonazo. El segundo ha sido más grande", ha contado sobre lo sucedido.

Al no tener luz tampoco tenía teléfono porque "va todo a través de internet", ha comentado con Antonio Navarro, que salía del bloque de viviendas que había encima. "Cuando se va la luz hay que llamar a todo el mundo, para volver a poner todo en funcionamiento", ha contado, pendiente de las bombas de agua o los ascensores.

También han resultado afectadas zonas de la calle de Cesáreo Alierta y el Casco Histórico, donde algunos ciudadanos han explicado que les han transmitido que el suministro podía tardar en regularse al menos un par de horas. Con el paso de los minutos han ido conociéndose otras zonas de la ciudad que han sufrido cortes por el apagón, como determinados puntos de los barrios de las Fuentes y San José o incluso al otro lado del Ebro, en la plaza Mozart.

Más allá, en el polígono de Malpica y en Santa Isabel, han llegado asimismo las afecciones. También el Ayuntamiento se ha quedado sin luz durante unos minutos, lo que ha obligado a suspender puntualmente las comparecencias de los consejeros para explicar sus presupuestos, y las Cortes de Aragón, durante una rueda de prensa de la diputada del PAR Esther Peirat.

También se ha visto afectado el centro de El Corte Inglés de la glorieta Sasera, donde, si bien las luces no se han llegado a apagar del todo gracias al sistema propio de generadores de energía con los que cuenta el establecimiento, sí se ha reducido sensiblemente la intensidad de la iluminación durante al menos media hora. En cualquier caso, fuentes de la empresa han indicado que los terminales de venta, las escaleras mecánicas y los ascensores no han dejado de funcionar en ningún momento. En el establecimiento del paseo de la Independencia la incidencia apenas ha durado unos instantes, y los de Grancasa y Puerto Venecia no se han visto afectados.

En otros puntos de la ciudad el apagón ha durado apenas unos segundos, y el servicio se ha reanudado casi de inmediato sin mayores problemas.

Desde la Policía Local de Zaragoza indican asimismo que hay agentes regulando el tráfico en el centro de la ciudad para minimizar en la medida de lo posible las afecciones debido a que el apagón también ha afectado a los semáforos.

Por su parte, fuentes de Telefónica han explicado que el servicio de telefonía no ha resultado afectado por el apagón.

Se da la circunstancia de que el pasado día 6 de diciembre una potente explosión registrada en una subestación eléctrica situada entre los polígonos industriales de Malpica y de La Puebla de Alfindén dejó inicialmente sin suministro eléctrico a 5.000 clientes de esta última localidad y de Villamayor de Gállego. El incidente ocurrió en torno a las 20.30 y técnicos de Endesa comenzaron a trabajar de inmediato para recuperarlo por vías alternativas. Dos horas después el número de afectados era ya de 2.000 y a las 23.55 el servicio se restableció por completo, según fuentes de la compañía.