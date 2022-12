¿Hay un Banksy zaragozano suelto por la ciudad?

¿Y si Zaragoza tuviera su propio Banksy? ¿Y si la capital aragonesa diera la campanada mundial gracias a misteriosas obras de arte aparecidas en los más inesperados rincones de su callejero? Adquirir una pieza maestra puede salir muy caro, pero lo cierto es que soñar es gratis…

El caso es que un anónimo artista ha dejado en una calle de la capital aragonesa su (¿de momento?) primera demostración de que quiere entrar pisando fuerte en el selecto mundo de la escultura. Nadie sabe cómo ha sido, ni cuándo, ni por qué, pero los vecinos del barrio de La Paz andan este jueves festivo devanándose los sesos al respecto. Porque en la calle Andador Pescara, junto al canal, han descubierto una extraña escultura metálica que no se parece a nada pero a la que cada cual saca un parecido diferente, concienzudamente atornillada a una piedra de grandes dimensiones, en un intento de que nadie se la lleve, al menos con facilidad.

La creación, de pequeñas dimensiones y pintada de color blanco, rojo y azul claro, está hecha con hierros y representan una figura de aspecto vagamente humanoide. Se sujeta sobre tres finos pilares a modo de patas, a través de los cuales está anclada a la piedra que le sirve de soporte. Los elementos que la conforman están soldados entre sí y retorcidos y superpuestos, y como nadie se ha responsabilizado de su autoría (ay, ese misterioso Banksy zaragozano), tampoco nadie puede dar una explicación fehaciente de su significado.

Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza han asegurado este jueves que no se tenía conocimiento de la colocación de la extraña escultura, que no parece formar parte de ninguna intervención artística programada para la ciudad. También se desconoce si hay más 'obras de arte' como esta escondidas en otros puntos de la ciudad, así que si usted, amable lector, quiere darse un garbeo en busca de nuevas manifestaciones del escurridizo autor, no dude en dar fe de sus hallazgos. Lo dicho, todo sea que Zaragoza tenga entre sus vecinos a un nuevo y popular artista callejero, tan prolífico y misterioso como el propio Banksy.