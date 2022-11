Mabel Lozano: "Viendo porno aprendes porno, la sexualidad es otra cosa"

Está en Zaragoza para presentar su documental ‘Biografía del cadáver de una mujer’ el mismo día que se aprueba el anteproyecto de la ley contra la trata. ¿Qué espera de ella?

Es la primera ronda. Faltan alegaciones del Ministerio de Igualdad que vistan de derechos a las mujeres, porque al impulsarla el Ministerio de Justicia tiene un acento excesivamente policial, y la trata sexual tiene una perspectiva de género, es así, no es una suposición, es violencia, es un crimen contra las mujeres. La lucha contra la trata no puede depender de que las mujeres denuncien, porque no lo hacen por miedo.

Y si lo hacen, las matan, como cuenta en su documental.

Así es. Cuento cómo una mujer, Yamiled Giraldo, denunció al proxeneta que la había captado y la asesinó a tiros en un pequeño pueblo de Pamplona. Muchas mujeres no conocen quién es su proxeneta. Las han captado en su país, el pasador es otra persona y el que las explota en el puticlub les dice que él no tiene nada que ver, que solo es el dueño de ese sitio.

La ley actual fija unos requisitos para otorgar beneficios a quienes denuncian, como tarjeta de residencia, siempre que se demuestre que ha habido trata.

Claro, eso es lo que hay que cambiar. ¿A quién exiges la responsabilidad, a la mujer? Apenas hay denuncias por explotación sexual y es porque no se puede poner el acento en ellas, en las explotadas, y las ponemos en verdadero riesgo. La trata sexual tiene rostro de mujer, de niña cada vez más joven.

¿Por qué cuesta tanto cerrar los clubes o los pisos?

Porque la prostitución es alegal en España.

¿Hay que ir hacia la abolición?

Tenemos que ir a vestir de derechos a las mujeres. Me gustaría saber quién quiere que sus hijas o hijos estén en prostitución.

¿La mujer que ejerce la prostitución lo hace porque quiere?

Ninguna mujer nace para puta. Ninguna. Hay factores que hacen muy vulnerable al ser humano como no tener acceso a la educación, a la sanidad, como no tener opciones, no poder elegir. A ti no te dicen puedes ser catedrática, maestra, médica o prostituta. Su estado es de total necesidad.

¿Y el putero lo es porque puede pagar?

El hombre que consume sexo de pago lo hace por poder, más que por placer o deseo. Hay hombres que han comprado a mujeres para asesinarlas, para agredirlas, para maltratadas. He pagado por ti y vas a hacer lo que a mí me dé la gana. Desde 2000 han sido asesinadas 47 mujeres en situación de prostitución. Lo lamentable en el siglo XXI, con toda la libertad que hay, es que nos encontremos, cada vez más, a chavales muy jóvenes que no se curran relaciones igualitarias y acuden a la prostitución. Y esto no va de valores, va de sexualidad. Y esta no tiene nada que ver con ir a una rotonda a comprar a una nigeriana.

¿Se está aprendiendo sexualidad con pornografía?

A ver, viendo porno aprendes de porno, la sexualidad es otra cosa. Si nadie te habla de este tema en casa piensas que esto es lo que hay y tú crees que lo normal es que a una mujer le guste una violación grupal. Uno de los vídeos más vistos, con más de 300 millones de visitas, es de la violación grupal de una chica en un bosque. Y este año se han judicializado 220 casos de manadas.

¿Los padres saben que los adolescentes ven porno en los móviles?

Es que no lo ven los de 14, lo ven los de 12, 10 y 9, porque todos tienen un móvil que es un pequeño cine de pornografía. Hay muchos padres negacionistas, pero pueden preguntarse qué han hecho cientos de horas durante el confinamiento en sus habitaciones.

¿Qué hay que hacer?

No hay que preocuparse, hay que ocuparse. Educación, educación y educación. Y hablar con ellos de las relaciones sexuales con normalidad, para que tengan un pensamiento crítico y construyan sus relaciones desde la empatía. El porno te prepara más para la violencia que para la sexualidad.

Mabel Lozano, junto al subdelegado del Gobierno en Zaragoza, Fernando Beltrán. José Miguel Marco

Presentación del documetnal 'El Proxeneta. Paso Corto, Mala Leche'

Mabel Lozano estuvo en la capital aragonesa, invitada por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza, para presentar el corto premiado con un Goya, 'Biografia del cadáver de una mujer'. La actividad, como explicó el subdelegado Fernando Beltrán, se enmarca dentro del Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos cuyo objetivo de este plan es ayudar a prevenir los problemas de convivencia, entre los que figuran, la violencia contra la mujer.

En el coloquio posterior, Mabel Lozano exhibió un tráiler del documental 'El Proxeneta. Paso Corto. Mala Leche', que por la tarde presentó en Teruel. El trabajo pone el foco en el victimario para denunciarlo y exponerlo. El documental cuenta con el testimonio del proxeneta Miguel “El Músico”, un esclavista que trajo a España a más de 1.700 mujeres, a las que consideraba tan de su propiedad. Se enfrentaba a 27 años de cárcel por haber traficado a más de 1.700 mujeres, pero fue condenado a 3.

"Para mi fue una valiosa herramienta, nunca antes nadie había contado públicamente lo que él relata en el documental", explicó al público congregado en el salón de actos de la Delegación de Hacienda de Zaragoza. Miguel, El músico, cuenta en el tráiler: "Yo fui un hijo de puta. Dentro de la cárcel me di cuenta de que mi trabajo no estaba mal visto, pero les hacemos más daño que un violador”.