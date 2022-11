Lambán respalda a Ranera sobre la nueva Romareda y dice que el PSOE "no aceptará un trágala"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, sostiene que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza ha actuado "con prudencia, responsabilidad y seriedad" al no apoyar el proyecto de La Romareda mientras el Gobierno PP-Cs no aclare las "muchas dudas" que existen y si no se garantiza el interés general de la ciudad. "Me atengo a lo que haya podido decir o hacer Lola Ranera", ha insistido, puntualizando que el proyecto de la nueva Romareda "tiene recorrido y episodios por delante".

Lambán recordaba que el PSOE "planteó una transacción en la que exigía que lo todo lo relacionado con la Romareda se tratara de manera negociada" y sostenía que "hasta ahora lo obvio es que no ha habido negociación, y lo único que quiere el PSOE es que se negocie".

También apuntaba que el gobierno de Jorge Azcón "puede sacar adelante el modelo que quiera porque tiene los votos necesarios, pero si quiere los del PSOE, lo normal es que se siente a la mesa y negocie". "Un trágala el PSOE no lo va a aceptar", concluía.