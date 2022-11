Un zaragozano rescata a un zorro en apuros del Canal

Ni siquiera había amanecido completamente, pero en torno a las 7 de la mañana de este viernes la claridad era ya suficiente como para que Eduardo Molinos, viera como un zorro caía al Canal Imperial. Este zaragozano de 38 años estaba corriendo acompañado de su perro Bolty, en un tramo de esta vía de agua comprendido entre Parque Venecia y la Cartuja. Cuando llevaba en torno a seis kilómetros recorridos se percató de que un animal caía al agua. Se asomó y vio a un zorro que, si bien no quedó sumergido al haber solo unos tres palmos de agua, se encontraba nervioso y sin poder salir.

Molinos llamó de inmediato a la Policía Local y la Unidad Verde. "Pero dada la hora tan temprana tardaban en venir", cuenta Molinos. El tiempo pasaba "y veía que el animal estaba entrando en hipotermia, que empezaba a dar vueltas sobre sí mismo, a tambalearse".

Eduardo, acostumbrado a moverse en el medio rural y a ver zorros, comenzó a plantearse la posibilidad de acudir él mismo en rescate del zorro al que veía en peligro de muerte. Valoró los riesgos: "Pensaba en que me pudiera morder, no deja de ser un animal salvaje, pero decidí arriesgarme ya que consideré improbable que me atacara debido a su debilidad".

Ayudado del arnés del perro, se introdujo en el agua y logró sacar al animal. "A mí me costó un poco salir y llevó algún rasguño". Eduardo se quitó una sudadera que llevaba para tapar al animal que poco después ya fue a parar a manos de la Unidad Verde. "Fueron muy majos, luego me llevaron a casa", cuenta Eduardo.

El animal se encuentra vivo y a cargo de este departamento especializado.