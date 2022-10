Excrementos y suciedad en un solar del Coso Bajo de Zaragoza: “Es un estercolero y un cagadero de perros”

Decenas de excrementos de perro, bolsas de basura, muebles… Es el panorama que se ve con cierta asiduidad al pasar por el solar del número 188 del Coso zaragozano. El espacio forma parte del proyecto ‘Esto no es un solar’ pero su estado es de “desidia y abandono”, según califican desde la Asociación de Vecinos Parque Bruil-San Agustín.

“Es un estercolero y un cagadero de perros. No sabemos qué hacer y ya lo hemos llevado a la Junta de Distrito”, explica Carmen Turégano, presidenta de la asociación. “Cuando estos solares se entregan al Ayuntamiento hay que hacerse cargo de ellos”, añade.

El solar del Coso 188, la pasada semana. L. B.

Fuentes municipales han confirmado que esta parcela en concreto corresponde a Zaragoza Vivienda, que tiene subcontratada la limpieza a una cooperativa cuyos operarios pasan por allí una vez al mes, en los últimos días. En concreto, se ha limpiado el pasado miércoles. Esta periodicidad era, según sus cálculos, la adecuada para mantener limpio el solar pero, ante esta situación, desde la sociedad municipal indican que lo revisarán por si fuera necesario que el servicio de limpieza pase más veces.

En cualquier caso, Turégano argumenta que al ser un espacio de tierra abandonado se presta más a este tipo de prácticas que, por otro lado, no duda en calificar de “incívicas”. “Si se hubiera pavimentado y pintado con juegos para niños, como se ha hecho con otro solar en San Agustín, por ejemplo, esto no pasaría. Así, la gente se queda ahí en lugar de ir al parque”, expone. Los vecinos del entorno Parque Bruil hacen extensiva esta queja al estado de suciedad general del barrio y, en concreto, en el Coso Bajo, desde la plaza de la Magdalena y hasta la altura del IES Pedro de Luna. “Las papeleras están siempre llenas y con basura por los alrededores. En parte es culpa del ciudadano, que ve que ya no cabe nada más y lo deja en el suelo, pero creemos que se tendrían que adaptar los servicios de recogida a las necesidades”.

En este sentido, Turégano asegura que según los datos que el Ayuntamiento les facilita, el Casco Histórico de Zaragoza es donde más se limpia. “Hace falta, por lo tanto, un poco de educación cívica y que no pensemos que nuestra casa termina en la puerta”, señala la presidenta vecinal, consciente de que la suciedad de las calles es un problema y una responsabilidad de todos. “El tema de la limpieza deja mucho que desear, en toda la ciudad. Que Zaragoza está muy sucia en general es algo que sale a diario en conversaciones”, añade.

No en vano, desde el Ayuntamiento se trabaja en la concienciación del ciudadano a través de la campaña Zaragoza más limpia. Dentro de la misma, indican fuentes municipales, se ha reforzado la limpieza en los meses de verano y también en los barrios, además de dotar de brigadas extra para los fines de semana con un coste adicional de dos millones de euros.

Mejora la situación en el entorno de Tenerías

La situación de este solar del Coso Bajo no es algo puntual y se suma a la queja general de los vecinos de esta zona de Zaragoza sobre el mal estado del barrio. En junio denunciaban en este periódico que “de ser como un pueblo ahora estaba sucio, era inseguro y había okupas”. En estos meses la situación no ha cambiado demasiado pero desde la Asociación de Vecinos Parque Bruil-San Agustín sí han notado cierta mejoría en los alrededores de la plaza de las Tenerías. “Por las avenidas y la zona nueva se nota todo más limpio y más tranquilo. Se ha eliminado basura acumulada y ya se está construyendo el aparcamiento del parque”, resume Turégano.