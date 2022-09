El rey Felipe VI visita el Pabellón Puente durante el Congreso Mundial de Medios

Tras una intensa mañana de reflexión y debate, el cierre de la primera jornada del Congreso Mundial de Medios giró en torno a la figura del rey Felipe VI. Decenas de periodistas -y algunos curiosos- aguardaron su llegada desde primera hora de la tarde, pero la misma no se produjo hasta cerca de las cinco, cuando, tras atender a los medios de comunicación y ofrecer un balance de las primeras horas de congreso, Fernando de Yarza López-Madrazo, presidente de la asociación WAN-IFRA, lo recibió en la puerta principal del Palacio de Congresos junto al presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

Los flashes se sucedieron desde ese momento de la recepción hacia el interior del auditorio, donde el rey de España iba a ser el protagonista del evento central del congreso, la entrega del Golden Pen Award (Premio Pluma de Oro) al diario polaco ‘Gazeta Wyborcza’ y a la Fundación del mismo nombre.

Se acababan de cumplir las cinco de la tarde cuando Felipe VI, acompañado de De Yarza, Lambán y la ministra de Justicia, Pilar Llop, accedía a la sala entre una sonora ovación. Seguidamente, Ana Plasencia condujo una ceremonia en la que también estuvieron presentes la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano; el presidente de las Cortes, Javier Sada; o el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, entre otras autoridades.

Felipe VI tomó la palabra tras los dircursos de Lambán y De Yarza, antes de dirigirse al Pabellón Puente para mantener un breve encuentro con representantes de los distintos medios que engloban la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA por sus siglas americanas).

Phil Chetwynd (AFP), Ben Cotton (The New York Times), Kat Downs Mulder (The Washington Post), Warren Fernández (Straits Times), Alessandra Galloni (Reuters), Caslos Godó (Grupo Godó), Bartosz Hojka (Agora SA), Seok Hyun (Joong Ang Media Network), José Joly Martínez de Salazar (Grupo Joly), Joanna Krawczyk (Agora SA), Irene Lanzaco (AMI- Asociación de Medios de Información), Jacob Mathew (Malayala Manorama), Aitor Moll (Prensa Ibérica), Javier Moll (Prensa Ibérica) o Carlos Núñez (Prisa Media) fueron algunos de los directivos que conversaron con Felipe VI.

Y en ese encuentro también han estado presentes Stig Orskov (JP/Politikens Hus), Vincent Peyregne (WAN-IFRA), Fernan Saguier (La Nación), Carmen Serra (Hora Nova), Piotr Stansinski (Gazeta Wyborcza), Victoria Svanberg (Nya Wermlands-Tidninge), Emma Tucker (Sunday Times), Paul Verwilt (Mediahuis) o David Walmsley (Globe and Mail), en un espacio que próximamente se convertirá en el primer museo tecnológico dedicado a la movilidad en España.

En el transcurso de la visita por la nueva instalación, el Rey Felipe VI, acompañado por el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, ha podido ver el resultado de las obras que han dado como resultado un modernizado puente que acompaña a la apuesta de Fundacion Ibercaja y su proyecto Mobility City por impulsar la movilidad sostenible del futuro.

Está previsto que el Pabellón Puente, diseñado por la prestigiosa arquitecta Zaha Hadid para la Expo de 2008, abra sus puertas al público durante el primer semestre de 2023, convirtiéndose en escenario presentación de nuevos vehículos, de reproducción de un 'hyperloop', de simuladores de conducción o de contenidos gamificables en pantallas táctiles, entre otras propuestas.