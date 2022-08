El agradable giro de guion en Zaragoza: del calor extremo al fresquito

Costó, y mucho, pero llegó. Cuando los zaragozanos parecían haberse dado por vencidos y empezaban a asumir que las sucesivas olas de calor no iban a desaparecer de sus vidas hasta las Fiestas del Pilar, tan deseadas este año, llegó el fresquito. Sí, sí, fresquito. El primer café del día sabe de otra manera, y en las conversaciones mañaneras entre los compañeros de trabajo se esboza una sonrisilla de alivio, como si todos hubiésemos superado una gran depresión.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Zaragoza llegará esta semana a los 16 grados de mínima e incluso habrá días que no se superen los 30 grados. Un regalo para aquellos que no tengan vacaciones en la segunda quincena de agosto. Este fenómeno se traslada también al resto de Aragón, ya que no habrá alertas por temperaturas máximas en ninguna zona de la Comunidad. Eso sí, para este jueves se prevén chubascos y tormentas en el Pirineo por la tarde, sin descartar que puedan ser localmente fuertes, y de forma más débil y dispersa serán probables al sureste del Sistema Ibérico. En la depresión del Ebro, el viento será del noroeste moderado, ocasionalmente fuerte por la tarde; en el resto, flojo de componente norte.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso y las máximas en descenso generalizado. La capital zaragozana gozará de una mínima de 18 grados y una máxima de 29. En el resto de capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 15 grados de mínima y los 26 de máxima en Huesca mientras que en Teruel, el termómetro variará entre los 9 y 27 grados.

La previsión del tiempo para el fin de semana

Este viernes 19 de agosto, el cielo estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en el Sistema Ibérico por la mañana y en la divisoria del Pirineo durante toda la jornada. Habrá intervalos de nubosidad de evolución diurna en el Pirineo por la tarde. El viento será del noroeste de flojo a moderado en el valle del Ebro; en el resto, variable flojo con predominio de las componentes norte y oeste.

Las temperaturas mínimas irán sin cambios o en ligero descenso; las máximas en ascenso generalizado. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 21 de máxima en Huesca; en Teruel, el termómetro variará entre los 9 y 30 grados, mientras que en Zaragoza la mínima rondará los 16 grados y la máxima será de 32 grados.

Para el sábado 20, el cielo permanecerá poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas en la divisoria del Pirineo durante toda la jornada. Habrá nubosidad de evolución diurna en zonas de montaña a partir de mediodía, que podrá dejar algunos chubascos dispersos acompañados de tormenta en el Pirineo. El viento será del noroeste de flojo a moderado en el valle del Ebro; en el resto, variable flojo con predominio de la componente oeste.

Las temperaturas irán en ascenso con pocos cambios en las mínimas de la depresión del Ebro y de las máximas en el Pirineo. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 17 grados de mínima y los 34 de máxima en Huesca; en Teruel, el termómetro variará entre los 11 y 33 grados, mientras que en Zaragoza la mínima rondará los 17 grados y la máxima será de 36 grados.

El fin de semana terminará con cielos poco nubosos o despejados en buena parte de Aragón. Las temperaturas mínimas irán en aumento y las máximas en general con pocos cambios. Por capitales de provincia, las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 34 de máxima en Huesca; en Teruel, el termómetro variará entre los 14 y 35 grados, mientras que en Zaragoza la mínima rondará los 19 grados y la máxima será de 34 grados.

