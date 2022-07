Ocho proyectos sostenibles para el barrio de Las Fuentes

8

Radiohood

“MEDS and the City” consiste en la generación de un archivo de historias que se recolectarán durante la duración del workshop. Se compartirán estas historias con la totalidad de los participantes del workshop y el vecindario, a través de elementos “mass media” como cómics, posters, podcasts, fotografías, y a través de la pieza central: la exhibición pública de lo generado en el Matadero.

Teniendo como punto de partida las conocidas y antiguas “Radios de Barrios”, el concepto del taller de Radiohood nos recuerda inmediatamente al periodismo, no sólo en el sentido de de transmitir y compartir información, sino también en el sentido de lo que se hace para encontrar esa información. Y eso es: investigar.

La investigación en este workshop contará con numerosas actividades: mirar, observar, escribir, dibujar, fotografiar, categorizar. La difusión, en última instancia, se reducen a la narración, que consiste en elegir la forma correcta de mostrar la información recopilada. De ahí surge la exposición final de los trabajos realizados a lo largos de las dos semanas de MEDS Cierzo 2022.

Los tutores serán Myrto Andronidi y Georgia Zachari (Grecia) y la exposición final será en el espacio que mejor se adecúe dentro del Antiguo Matadero Municipal.