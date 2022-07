Vecinos desalojados por el incendio de Ateca: "Solo deseo que esto termine ya"

"Estamos muy bien atendidos, pero solo dese que esto termine ya". Así se siente Juani Gil, originaria de Torrejón de Ardoz (Madrid), que se encontraba en el balneario de Alhama de Aragón en el momento del desalojo de este martes. Todo ocurrió en un instante, casi sin tiempo para pensar.

Aunque Juani y sus amigas sabían que en cualquier momento se daría la situación de tener que abandonar el lugar, no se esperaron la rapidez con la que tenían que marchar al recinto ferial de Calatayud.

"Yo pude hacerme la maleta, pero mis amigas no cogieron nada, y ahora no sabemos cuándo van a poder ir a recoger las cosas", asevera. Ella tiene un billete para volver a Madrid este viernes, pero sus compañeras quieren quedarse aquí hasta que puedan volver al balneario a por sus enseres. "Me dicen que no les abandone, pero yo quiero volver a casa. Esto me ha pillado totalmente de sorpresa", indica Gil.

En el recinto ferial de Calatayud se habilitaron este martes 200 camas para los desalojados. Allí han dormido 180 vecinos de las localidades afectadas por el fuego, mientras que 28 se han distribuido en diferentes hoteles bilbilitanos y otros han tenido que quedarse en el polideportivo de Ateca.

Los habitantes situados en el polideportivo de Calatayud se han sentido "muy bien atendidos" desde el primer momento. Las camas eran totalmente nuevas, abiertas instantes antes de llegar ellos, y ya por la mañana han podido desayunar con mucho espacio entre las mesas disponibles.

"Hemos dormido todos como hemos podido, porque estaban las luces encendidas. Nos recogió un autobús en Alhama de Aragón, fue todo muy rápido. Hicimos la maleta como estaba y vinimos para aquí", se lamenta Mercedes Poveda, acompañada de su marido Abel Vaca. "No pensábamos que fuera a pasar esto y ahora no sabemos cuándo podremos volver. Lo estamos pasando mal con tanta incertidumbre" dice el matrimonio.

Muchos de los vecinos alojados provenían del balneario de Alhama, como Manuela, también originaria de Madrid. A la hora del desayuno, se encontraba ella sola, con una maleta. "No he podido pegar ojo en toda la noche. Estábamos tranquilamente con una amiga cuando entró la Policía diciendo que teniamos que desalojar”, relata.

Ella pudo preparar una maleta, pero su acompañante tuvo que abandonar el lugar sin nada. Ante esta situación, el teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Calatayud, José Manuel Gimeno -encargado de organizar la llegada de los desalojados a la localidad bilbilitana-, ha asegurado que se pondrán en contacto con el balneario para "gestionar la devolución de todos los enseres que se han quedado ahí" con motivo del apresurado abandono de los desalojados.